Argan révise à la hausse son objectif de revenus locatifs pour 2023

L'action Argan gagne 2,57% à 71,80 euros après avoir enregistré une hausse de 11% de ses revenus locatifs, à 90,9 millions d'euros, au titre du premier semestre 2023. La foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts Premium précise que " cette hausse est essentiellement le résultat de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2022, des loyers des entrepôts livrés au cours du premier semestre 2023, ainsi qu'à la révision des loyers intervenue au 1er janvier 2023 (+ 4% en moyenne) ".



Au 30 juin 2023, le patrimoine locatif de la foncière s'établit ainsi à 3,5 millions de m² et le taux d'occupation demeure à 100%.



Tenant compte des projets de livraison prévus pour le deuxième semestre, Argan revoit à la hausse son objectif de revenus locatifs à 183 millions d'euros (contre 182 millions d'euros initialement) pour l'ensemble de l'année 2023.



Pour Invest Securities, " cet objectif semble toujours aussi crédible " au regard notamment de la livraison en 2023 de quatre nouveaux développements et une extension, représentant un volume d'investissements de 135 millions d'euros pour 100 000 m² de nouvelles surfaces. " Tous ces projets sont déjà financés par des prêts hypothécaires amortissables, contractés en 2022 avant la montée des taux ", explique le prestataire de services d'investissement.



Au-delà de 2023, la très forte dynamique commerciale du premier semestre d'Argan a contribué à sécuriser un volume de développement de plus de 175 millions d'euros pour plus de 155 000 m² à livrer en 2024. La moitié est déjà financée par des prêts hypothécaires amortissables, l'autre moitié le sera par le produit de la vente d'entrepôts fin 2024 ou début 2025 selon l'évolution des marchés.



En outre, Argan ne communique pas sur sa croissance organique des loyers, mais elle devrait être ,selon Invest Securities, " d'au moins 4% correspondant à l'indexation captée au premier semestre ".