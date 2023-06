Argan a inauguré le nouveau site logistique de BUT à Janneyrias (38). Ce bâtiment de 38 000 mètres carrés est exploité par BUT dans le cadre d’un bail long terme de 9,5 années fermes. Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance d’Argan a commenté : « Janneyrias est une localisation prime, en accès direct sur la rocade lyonnaise. Pour la logistique, Lyon est un marché très recherché où l’offre disponible est aujourd’hui, et depuis plusieurs années déjà, extrêmement limitée ».