Argan : une plateforme livrée à DSV en Normandie

Le 28 mars 2024 à 07:56 Partager

Après un chantier de 10 mois, Argan annonce avoir livré au groupe de transport et de logistique DSV une plateforme de distribution de 4600 m² labellisée Aut0nom (entrepôt carbone zéro à l'usage) à Eslettes, à proximité de Rouen en Normandie.



DSV exploite cette agence dans le cadre d'un bail de neuf ans fermes. Il s'agit de la seconde collaboration entre ce groupe et Argan, déjà propriétaire des bâtiments formant le siège social de DSV en France à Gennevilliers.



'Le site d'Eslettes s'inscrit totalement dans la démarche de décarbonation des transports et de la logistique engagée par le groupe DSV qui vise l'amélioration systématique de l'éco-efficacité de ses bâtiments', précise la foncière d'immobilier logistique.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.