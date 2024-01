La valeur du jour à Paris - Argan : des objectifs 2024 jugés crédibles

Le 19 janvier 2024 à 11:42 Partager

Argan (+1,11% à 81,70 euros) émerge parmi les plus fortes progressions du SBF 120 au lendemain de la présentation de résultats annuels solides et des perspectives crédibles. La foncière française spécialiste de la location d’entrepôts a dévoilé un résultat net récurrent part du groupe en augmentation de 5% à 126 millions d’euros, à comparer avec un objectif initial de 124 millions d’euros. Pour Barclays, le risque d'un abaissement de la note de crédit par S&P à un niveau inférieur au segment investment grade est désormais moins probable car son LTV devrait rester sous 50% à moyen terme.



Vers une baisse significative du LTV



Déjà connus, les revenus locatifs ont affiché une hausse de 11% à 184 millions d'euros. Le dividende est de 3,15 euros au titre de l'année 2023 en hausse de 5% sur un an.



Argan a fini l'année avec LTV - équivalent du taux d'endettement - de 49,7%, sous l'estimation initiale d'un dépassement du seuil de 50%. Jefferies précise qu'il s'agit de la limite pour S&P afin que la société reste en catégorie investment grade.



"Notre politique de désendettement fort fera diminuer significativement notre LTV dès 2024, pour passer sous 40% fin 2026", a déclaré Jean-Claude Le Lan, président du conseil de surveillance du groupe.



La valorisation du patrimoine livré à 3,68 milliards d'euros fait ressortir un taux de capitalisation à 5,10% hors droits en hausse par rapport au taux de 4,45 % hors droits du 31 décembre 2022. Le NTA - l'actif net réévalué de continuation - a reculé de 15% à 79,1 euros par action.



Des objectifs 2024 crédibles



Cette année, la foncière française spécialiste de la location d'entrepôts anticipe une hausse de 6% du résultat net récurrent part du groupe à 133 millions d'euros et une progression de 7% des revenus locatifs à 197 millions d'euros. Elle prévoit par ailleurs un dividende par action de 3,30 euros, en progression de 5%.



"Les guidances de la société nous semblent très crédibles", a commenté Invest Securities.



Le groupe prévoit de livrer 180 millions d'euros d'investissements pour 170000 mètres carrés de nouveaux entrepôts pré-loués en bail en l'état futur d'achèvement. Le rendement moyen des développements de 2024 approche 7%.



"En dépit d'un changement de cycle, caractérisé notamment par une forte hausse des taux d'intérêt – récemment stabilisés – nous enregistrons à nouveau des résultats qui démontrent la solidité du modèle Argan", a commenté Jean-Claude Le Lan, fondateur et président du conseil de surveillance.