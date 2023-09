Argan, Inc. (Argan) est une société holding. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, Gemma Power Systems, LLC et ses sociétés affiliées (GPS), Atlantic Projects Company Limited et ses sociétés affiliées (APC), The Roberts Company, Inc. (TRC) et Southern Maryland Cable, Inc. (SMC). Par l'intermédiaire de GPS et d'APC, le segment des services à l'industrie électrique fournit une gamme complète de services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, de mise en service, de maintenance, de développement de projets et de conseil technique au marché de la production d'électricité, y compris au secteur des énergies renouvelables. Par l'intermédiaire de TRC, le segment de la fabrication industrielle et des services sur le terrain fournit des services sur site qui soutiennent la construction et l'agrandissement de nouvelles usines, les révisions de maintenance, les arrêts et les mobilisations d'urgence pour les usines industrielles. Par l'intermédiaire de SMC, le segment des services d'infrastructure de télécommunications fournit des services de gestion de projet, de construction, d'installation et de maintenance à des clients commerciaux, des collectivités locales et des administrations fédérales.

Secteur Construction et ingénierie