Argentex Group PLC est une société basée au Royaume-Uni. La société est un fournisseur international de services de change aux institutions, aux entreprises et aux particuliers. Elle opère dans le secteur des opérations de change. Elle offre un service personnalisé à ses clients. Elle aide ses clients à effectuer des opérations de change liées à leurs besoins professionnels. La plateforme en ligne de la société offre une interface entièrement mobile permettant à ses clients d'effectuer des transactions à leur convenance, à tout moment et en tout lieu. Elle propose également des solutions flexibles de couverture de la gestion des risques, en fixant les revenus aux devises de référence et en aidant à protéger la valeur du capital et des revenus collectés par rapport aux flux de trésorerie futurs prévus dans d'autres devises de référence. Pour les clients institutionnels, la société fournit un service répondant à tous les besoins des clients, y compris des conseils sur l'acquisition d'un nouvel actif en dehors de la devise de base du fonds.