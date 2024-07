Argentex Group PLC est un fournisseur britannique de solutions de gestion des devises et de paiement pour les institutions internationales et les entreprises. La société propose des services de gestion des devises, d'exécution des opérations de change et de couverture par le biais de solutions au comptant, à terme et structurées. Elle propose également des services bancaires transactionnels alternatifs, avec des solutions numériques comprenant des comptes multidevises (vIBAN) et des paiements globaux. La société exécute des contrats de change au comptant, à terme et des solutions structurées pour le compte de ses clients. Elle fournit ses services par le biais de multiples canaux, notamment le courtage traditionnel et les services bancaires alternatifs en ligne (IBANS virtuels). Les comptes multidevises de la société offrent une quinzaine de devises avec un seul numéro de compte. La société dessert divers secteurs, notamment les services financiers, les autres entreprises, la fabrication et la machinerie, la production cinématographique et l'animation, l'électricité, l'alimentation et les boissons, la mode, le conseil et le recrutement, ainsi que le secteur médical et pharmaceutique.