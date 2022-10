La livre sterling augmente pour la sixième session consécutive après la volte-face fiscale de Kwarteng

La livre sterling a augmenté pour la sixième session consécutive mardi, les investisseurs ayant salué la volte-face du gouvernement britannique sur certaines réductions d'impôts et le dollar américain ayant glissé.

La livre sterling était en hausse de 0,1 % à 1,1331 $, après avoir touché un sommet de séance à 1,1428 $. L'euro était en hausse de 0,28% par rapport à la livre à 87,03 pence.

La livre sterling a chuté à un niveau record de 1,0327 $ le 26 septembre après que le nouveau ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, ait dévoilé des plans visant à réduire les impôts, en particulier pour les riches, et à augmenter les emprunts.

Mais la réaction désastreuse des marchés et une probable révolte de ses propres parlementaires ont contraint Kwarteng à faire volte-face lundi. Il a baissé ses plans pour se débarrasser du taux supérieur de 45 % de l'impôt sur le revenu, un jour avant la conférence annuelle du parti conservateur au pouvoir.

La livre avait déjà rebondi depuis son niveau record après l'intervention de la Banque d'Angleterre (BoE) sur le marché obligataire la semaine dernière, suite à un plongeon spectaculaire des gilts à longue échéance. Elle a maintenant regagné tout le terrain qu'elle avait perdu dans le sillage du soi-disant mini budget de Kwarteng.

"La livre sterling commence à décrocher après une semaine de volatilité provoquée par les annonces politiques du chancelier Kwasi Kwarteng", a déclaré Harry Adams, directeur général du groupe Argentex.

Le Dollar Index a baissé de 0,18% à 111,35 suite à une baisse des rendements du Trésor américain.

Les rendements américains, qui évoluent à l'inverse des prix, ont baissé après que des données d'enquête ont montré que le secteur manufacturier américain a ralenti en septembre. Le rendement du Trésor américain de référence à 10 ans a baissé d'environ 7 points de base mardi à 3,585 %, après avoir dépassé les 4 % la semaine dernière. L'intervention de la Banque d'Angleterre la semaine dernière a également tiré les rendements obligataires mondiaux vers le bas.

"Le repli des rendements américains et du dollar américain semble refléter en partie le fait que les participants au marché sont plus à l'aise avec l'idée que la Fed se rapproche de la fin de son cycle de hausse des taux", a déclaré Lee Hardman, analyste des devises chez MUFG, dans une note.

M. Adams a déclaré qu'il s'attendait à ce que la conférence du Parti conservateur entraîne une plus grande volatilité de la livre.

"Nous prévoyons que la livre sterling restera très réactive à la notion de tout nouveau changement de politique gouvernementale", a-t-il déclaré. "Il n'existe aucun scénario réaliste selon lequel la livre sterling bénéficierait d'une reprise franche".

La livre a chuté de plus de 16 % cette année, alors que le dollar a bondi à la suite des hausses de taux agressives de la Réserve fédérale américaine, et que les doutes s'accumulent sur l'économie et les politiques du Royaume-Uni.

Le Dollar Index a augmenté de plus de 18 %, les taux d'intérêt plus élevés rendant les actifs américains plus attrayants.

Les rendements de l'obligation gouvernementale britannique de référence à 10 ans ont chuté de plus de 10 points de base à 3,829 %, les investisseurs continuant à digérer le revirement de Kwarteng et les achats d'obligations de la BoE.

La Grande-Bretagne a vendu 2,5 milliards de livres (2,84 milliards de dollars) d'un gilt de référence à 40 ans arrivant à échéance en 2061 à un rendement moyen de 3,371 % mardi, le rendement le plus élevé pour un gilt vendu aux enchères depuis 2014, ce qui suggère que les investisseurs ont exigé de fortes décotes pour acheter la dette britannique à long terme.

