Argenx : la FDA approuve son produit contre la polyneuropathie chronique

Le 24 juin 2024

argenx (+ 6,56% à 396,20 euros) a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé son produit Vyvgart Hytrulo pour le traitement des patients adultes atteints de polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique (PIDC). Cette biotech engagée pour améliorer la vie des personnes souffrant de maladies auto-immunes graves, précise qu’il s'agit du premier et du seul bloqueur néonatal des récepteurs Fc (FcRn) approuvé pour le traitement de la PIDC.



La PIDC est une maladie neuromusculaire à médiation immunitaire rare du système nerveux périphérique. Les patients souffrent de "toute une série de problèmes de mobilité et de problèmes sensoriels invalidants, notamment des difficultés à se tenir debout en position assise, des douleurs et de la fatigue, ainsi que des trébuchements ou des chutes fréquentes".