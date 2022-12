Argo Blockchain chute alors que la transaction se conclut

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce jeudi.

SMALL-CAP - GAGNANTS

Tirupati Graphite PLC, hausse de 2,7% à 33,37 pence, fourchette sur 12 mois 21,50p - 85,10p. Creuse sa perte au cours du premier semestre de son exercice financier, mais enregistre un bond de ses revenus. Le producteur de graphite et de graphène rapporte une perte avant impôts de 1,5 million GBP au cours des six mois qui se sont terminés le 30 septembre, contre une perte de 1,1 million GBP un an plus tôt. Entre-temps, le revenu double pour atteindre 1,2 million GBP, contre 560 058 GBP l'année précédente. Le coût de production bondit à 787 312 GBP, contre 255 193 GBP l'année précédente, et l'amortissement des actifs d'exploitation augmente à 639 079 GBP, contre 172 853 GBP. Les frais administratifs augmentent également légèrement pour atteindre 1,2 million de GBP, contre 1,1 million de GBP l'année précédente.

PRS REIT PLC, hausse de 1,0 % à 88,21 pence, fourchette sur 12 mois 80,20 pence - 114,00 pence. Note l'extension à court terme de sa facilité de crédit renouvelable de 150 millions GBP avec Lloyds Banking Group PLC et Royal Bank of Scotland PLC, qui arrive à échéance en février 2023. Dit que l'extension a été décrochée pour la période allant jusqu'au 14 juillet 2023, à la même marge au-dessus du taux moyen de l'indice au jour le jour de la livre sterling à trois mois que ses arrangements existants.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Argo Blockchain PLC, baisse de 6,6 % à 6,07 pence, fourchette sur 12 mois 2,00p - 101,00p. Conclut son accord avec Galaxy Digital Holdings Ltd. Mercredi, Argo Blockchain a déclaré avoir conclu un accord pour qu'une filiale vende son installation Helios dans le comté de Dickens, au Texas, à Galaxy Digital pour 65 millions USD. Argo a déclaré que la filiale allait également refinancer des prêts adossés à des actifs avec un prêt de 35 millions USD de Galaxy. Le prêt sera adossé à la flotte d'Argo de 23 619 machines d'extraction de cryptomonnaies Bitmain S19J Pro actuellement en service sur le site Helios. La société a déclaré que Galaxy a accepté d'héberger les machines minières d'Argo pour une période de deux ans, mais qu'elles resteront la propriété d'Argo.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

