Argo Blockchain nomme un nouveau directeur financier, à compter de mercredi

(Alliance News) - Argo Blockchain PLC a déclaré mardi avoir nommé Jim MacCallum au poste de directeur financier, à compter de mercredi.

Le mineur de cryptomonnaies basé à Londres a déclaré que l'actuel directeur financier de la société de technologie de plate-forme de jeux mobiles East Side Games Group Inc "apporte plus de trente ans d'expérience à travers divers rôles dans la finance et la comptabilité".

M. MacCallum était auparavant vice-président senior des finances et directeur financier par intérim de la société de technologie de transport propre Westport Fuel Systems Inc.

"Je suis ravi de rejoindre Argo Blockchain, une entreprise dynamique et innovante avec une histoire riche et un avenir passionnant", a déclaré le nouveau directeur financier. "Je suis impatient de contribuer au succès de l'entreprise en mettant l'accent sur la discipline financière."

Matthew Shaw, président d'Argo Blockchain, a déclaré : "Sa vaste expérience dans de multiples secteurs et son esprit stratégique aideront à guider l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance."

Seif El-Bakly, directeur général par intérim d'Argo Blockchain, a également ajouté : "Avec plus de 30 ans d'expérience, Jim apporte à Argo une grande richesse de connaissances en matière de finance et de comptabilité, et je suis impatient qu'il dirige notre discipline financière alors que nous cherchons à offrir une valeur à long terme à nos actionnaires."

Argo Blockchain a également fourni une mise à jour opérationnelle en mars, minant 161 bitcoins ou équivalents bitcoins au cours du mois calendaire, avec une moyenne de 5,2 BTC par jour. Ce chiffre est en baisse de 10 % par rapport aux 5,7 BTC par jour de février.

L'entreprise a déclaré que le principal facteur de cette baisse était l'augmentation de la difficulté du réseau, la difficulté moyenne du réseau ayant augmenté de 11 % en mars par rapport à février.

Les actions d'Argo Blockchain ont baissé de 4,4 % à 13,00 pence chacune à Londres mardi après-midi.

