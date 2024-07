Argo Group Limited est un gestionnaire d'investissements alternatifs basé sur l'île de Man qui propose une plateforme d'investissement multi-stratégies sur les marchés émergents mondiaux. L'activité principale de la société est la gestion d'investissements. La société cherche à offrir une faible volatilité et des rendements absolus à deux chiffres par le biais d'une approche d'investissement fondamentale et ascendante. Ses fonds investissent dans des titres à revenu fixe performants, souverains et d'entreprises, dans des dettes en souffrance et dans l'immobilier. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux investisseurs un rendement absolu dans les fonds qu'elle gère en investissant dans des investissements multi-stratégiques sur les marchés émergents. La société exerce ses activités dans le secteur de la gestion d'actifs. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire d'une filiale clé : Argo Capital Management Limited, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority.