Argo Investments Limited est une société d'investissement cotée en bourse (LIC) basée en Australie. La société gère un portefeuille diversifié d'actions australiennes selon un modèle de gestion interne. Les principales activités de la société comprennent l'investissement de fonds dans des titres australiens cotés en bourse et des titres porteurs d'intérêts à court terme. Son objectif d'investissement est de maximiser le rendement à long terme pour les actionnaires grâce à un revenu de dividende fiable et entièrement affranchi et à une croissance du capital. Son portefeuille d'investissement comprend environ 90 sociétés australiennes issues d'un large éventail de secteurs. Son portefeuille comprend des investissements dans divers secteurs, tels que les matériaux, les autres valeurs financières, les banques, les soins de santé, les biens de consommation de base, les services de télécommunication et les technologies de l'information, l'énergie, les produits industriels, les biens de consommation discrétionnaire, l'immobilier, les services publics et d'autres. Sa filiale, Argo Service Company Pty Ltd, fournit des services de gestion à la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds