Argo Living Soils Corp. est une entreprise agricole basée au Canada. La société est engagée dans le développement et la production de produits biologiques, notamment des amendements de sol, des sols vivants, des biofertilisants, du lombricompost et des trousses de thé de compost formulés spécifiquement pour les cultures. L'entreprise se concentre sur les producteurs commerciaux, les micro-producteurs et les petits producteurs à domicile. Les produits de la société comprennent le sol vivant et les lombrics. Son sol vivant est un sol formulé avec des lombrics pour les stades végétatifs et floraux de la croissance des plantes. Ses lombrics sont dérivés d'intrants alimentaires qui peuvent être utilisés comme inoculants microbiens et fongiques.