Argosy Property Limited est une société immobilière basée en Nouvelle-Zélande. La principale activité de la société est l'investissement dans des biens immobiliers, notamment des biens industriels, des bureaux et des commerces de détail de grande surface, principalement à Auckland et à Wellington. Ses immeubles de bureaux comprennent 99-107 Khyber Pass Road, Grafton ; 101 Carlton Gore Road, Newmarket ; 8 Nugent Street, Grafton ; 8 Nugent Street, Grafton, et d'autres. Les propriétés commerciales comprennent Albany Mega Centre & 11 Coliseum Drive, Albany ; 50 & 54-62 Cavendish Drive, Manukau ; 252 Dairy Flat Highway, Albany, et Cnr Taniwha & Paora Hapi Streets, Taupo. Les propriétés industrielles comprennent 240 Puhinui Road, Manukau ; 244 Puhinui Road, Manukau ; Highgate Parkway, Silverdale ; 10 Transport Place, East Tamaki, et d'autres. Le 244 Puhinui Road, Manukau est un nouveau bâtiment industriel de grande taille situé sur un terrain d'environ 7 187 m².

Secteur Développement et opérations immobilières