Arhaus, Inc. exploite une marque de style de vie et un détaillant omnicanal d'ameublement pour la maison. La société propose directement à ses clients des meubles, des luminaires, des textiles, des articles de décoration, des articles d'artisanat et d'autres articles de maison. Elle exploite environ 75 salles d'exposition, dont trois magasins d'usine dans 27 États. La société propose des services à ses clients par le biais de ses salles d'exposition, de sa plateforme de commerce électronique, de ses catalogues et de son service clientèle. La salle d'exposition de la société propose à ses clients une expérience de type théâtre. Sa plateforme de commerce électronique aide les clients en leur offrant des conseils et des services de design en ligne. La société distribue chaque année deux catalogues, une édition de janvier et une édition de septembre, en ligne et sur papier, aux ménages. Ses services de design interne permettent à des designers d'intérieur de travailler avec les clients dans la salle d'exposition et de se rendre chez eux pour leur proposer des solutions personnalisées.