Ariana Resources plc est une société d'exploration et de développement minier basée au Royaume-Uni. Les intérêts de la société comprennent la production d'or en Turquie et des projets d'exploration et de développement de cuivre et d'or à Chypre et au Kosovo. La société détient une participation d'environ 23,5 % dans Zenit Madencilik San. ve Tic. A.S., une coentreprise avec Ozaltin Holding A.S. et Proccea Construction Co. en Turquie. La coentreprise comprend la mine de Kiziltepe et les projets Tavsan et Salinbas. La mine d'or et d'argent de Kiziltepe est située dans l'ouest de la Turquie. La mine d'or de Tavsan est située dans l'ouest de la Turquie et contient des ressources JORC mesurées, indiquées et présumées d'environ 311 000 onces d'or et 1,1 million d'onces d'argent. Le projet aurifère Salinbas est situé dans le nord-est de la Turquie et contient des ressources mesurées, indiquées et présumées JORC d'environ 1,5 million d'onces d'or. Elle détient 100 % d'Asgard Metals Fund, 75 % de Western Tethyan Resources Ltd et 61 % de Venus Minerals PLC.

Secteur Sociétés minières intégrées