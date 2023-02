Ariana Resources prend note des résultats positifs de l'étude géophysique de Kiziltepe

(Alliance News) - Ariana Resources PLC a déclaré mercredi avoir observé des résultats positifs de son étude géophysique de résistivité sur le projet d'or et d'argent de Kiziltepe dans l'ouest de la Turquie.

La société d'exploration et de développement minier cotée sur l'AIM, qui se concentre principalement sur l'exploitation aurifère en Europe, a déclaré que les résultats ont démontré la présence d'extensions de plusieurs systèmes de veines exploités.

Ils ont également confirmé la présence de nouvelles cibles de forage proches de la surface dans les extensions nord-ouest d'Arzu Nord et d'Arzu Sud et vers le sud-est des systèmes de veines exploités.

Les cibles définies dans ce levé sont en cours d'intégration dans une révision de la cible d'exploration JORC d'Ariana Resources, qui définira les priorités pour les futurs forages d'exploration et de ressources.

La société a déclaré que cela s'ajoute à l'achèvement d'un programme de sondage géophysique à travers le corridor aurifère de Sindirgi à la fin de 2022, qui a été entrepris sur quatre prospects dans une zone minéralisée d'orientation nord-est s'étendant de Kiziltepe au sud-ouest au projet Kizilcukur au nord-est.

"Nous sommes heureux de constater que plusieurs anomalies géophysiques prononcées existent le long de veines précédemment cartographiées et forées, ce qui suggère le potentiel de nouvelles découvertes, en particulier dans la partie sud-est du prospect", a déclaré le directeur général Kerim Sener.

"Cela signale une nouvelle zone pour nous qui n'a pas reçu beaucoup d'attention de la part des forages dans le passé. Au-delà de la zone couverte par l'étude décrite ici, des travaux ont également été entrepris à Kepez et à Kizilcukur, dont les résultats feront l'objet d'annonces futures."

Kiziltepe est détenu à 24% par Ariana et exploité par Zenit Madencilik San ve Tic AS en partenariat avec Proccea Construction Co et Ozaltin Holding A.

Les actions d'Ariana Resources étaient en baisse de 1,4% à 2,76 pence chacune à Londres mercredi matin.

