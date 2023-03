Ariana Resources voit les progrès s'arrêter à la mine de Tavsan

Ariana Resources PLC - société d'exploration et de développement minier ayant des intérêts dans les mines d'or en Europe - Fournit une mise à jour sur les progrès de la construction de la mine de Tavsan, dont elle détient 24%. Déclare que le tribunal administratif de Kutahya en Turquie a temporairement suspendu les activités de construction de l'exploitant de la mine de Tavsan, Zenit Madencilik San ve Tic AS, jusqu'à ce qu'un nouveau rapport relatif à l'évaluation de l'impact environnemental soit soumis au tribunal. Cela a entraîné une suspension temporaire du statut positif de l'évaluation de l'impact environnemental du projet. Zenit suspend temporairement les activités de construction à la mine de Tavsan pour se conformer au jugement, bien que d'autres activités - telles que la construction de canalisations d'eau et l'installation de clôtures de délimitation - se poursuivent.

Le directeur général Kerim Sener déclare : "Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle décevante pour la construction de notre deuxième mine à Tavsan, qui entraînera un certain retard dans l'achèvement de la mine, Zenit est déterminée à faire valoir ses droits légaux et à poursuivre les diverses activités de développement du projet. Cette situation n'est pas du tout sans précédent et plusieurs autres opérations ont progressé avec succès à travers des obstacles similaires."

Cours actuel de l'action : 2,80 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 26%

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.