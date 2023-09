(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Ariana Resources PLC - Société d'exploration et de développement minier basée à Londres et ayant des intérêts dans l'exploitation de mines d'or en Turquie, à Chypre et au Kosovo - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, le bénéfice avant impôt a chuté à 337 000 GBP, contre 2,9 millions de GBP l'année précédente. Cela s'explique par le fait que la part des bénéfices de l'entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence est tombée de 2,5 millions de livres sterling à 737 000 livres sterling, tandis que les coûts administratifs nets des gains de change se sont élevés à 666 000 livres sterling, passant d'un montant positif de 611 000 livres sterling à un montant positif de 611 000 livres sterling. Kerim Sener, directeur général, a déclaré : " Au cours des six derniers mois, nous avons mené une activité opérationnelle importante, comme nous l'avons souligné ci-dessus, ce qui met en évidence l'énorme quantité de travail entrepris dans le cadre de nos projets. Nous sommes restés fidèles à notre stratégie qui consiste à poursuivre des programmes d'exploration et de développement ciblés dans l'ensemble de notre portefeuille, en réduisant systématiquement les risques de notre portefeuille d'actifs solides et en les propulsant vers le haut de la courbe de valeur. Nous sommes impatients de fournir des mises à jour sur la société pour le second semestre de l'exercice financier, car nous continuons à exploiter un portefeuille de projets passionnants dans les domaines de l'or et du cuivre dans le sud-est de l'Europe et nous cherchons à développer notre portefeuille dans d'autres régions.

Tlou Energy Ltd - Société d'énergie axée sur le Botswana et l'Afrique australe - Au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin, la perte avant impôts a été ramenée à 4,2 millions de livres sterling, contre 4,3 millions de livres sterling l'année précédente. Les postes ne génèrent pas de recettes, ce qui n'a pas changé, de sorte que la perte est due à divers coûts. Tony Gilby, directeur général, déclare : "Au cours de l'année écoulée, la société a bien progressé dans la réalisation de son objectif, qui est de fournir de l'électricité au réseau électrique du Botswana. Les travaux sur les lignes de transmission sont presque terminés, les sous-stations sont en cours de construction et les nouveaux puits sont achevés avant le débit de gaz prévu. Cela n'a pas été facile et il a fallu beaucoup de temps, d'efforts et d'argent pour arriver à ce stade. Il reste des défis importants à relever. Néanmoins, je pense que le gaz continuera à jouer un rôle très important, voire vital, pendant de nombreuses années afin de répondre à la demande croissante d'énergie en Afrique australe. Nous sommes impatients de mettre en production le projet Lesedi de Tlou Energy".

Neometals Ltd - Producteur londonien de matériaux pour batteries durables - Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 30 juin, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 36,2 millions d'USD, contre 16,2 millions d'USD l'année précédente. Ceci est dû à une charge de dépréciation de l'investissement dans une entreprise associée de 1,3 million USD, contre une reprise de 7,1 millions USD, ainsi qu'à une charge de dépréciation unique de l'investissement dans une coentreprise de 2,7 millions USD et à une augmentation de la part de la perte dans les coentreprises de 872 667 USD à 7,3 millions USD. Les frais de personnel passent de 8,8 millions d'USD à 11,2 millions d'USD. Steven Cole, président du conseil d'administration, déclare : "Sur le plan stratégique, la volonté mondiale d'atténuer le changement climatique a continué à mettre l'accent sur la durabilité, la transition énergétique et l'économie circulaire. Les trois principaux projets de l'entreprise (le recyclage des [batteries lithium-ion], la récupération du vanadium et les produits chimiques à base de lithium) sont bien positionnés pour bénéficier de cette dynamique, avec une myriade de politiques européennes et nord-américaines, de réglementations et de vents contraires industriels qui soutiennent la stratégie de Neometals."

Secure Property Development & Investment PLC - Investisseur en immobilier commercial axé sur l'Europe du Sud-Est - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, la société a enregistré un bénéfice avant impôts et différences de change de 214 409 euros, contre une perte de 669 641 euros un an plus tôt. Le bénéfice avant impôts après différences de change s'élève à 180 023 euros, contre une perte de 680 706 euros l'année précédente. Les recettes passent de 509 750 euros à 788 075 euros. Le président Micheal Beys déclare : "Depuis le début de l'année 2023, nous avons continué à progresser dans la stratégie de monétisation de nos actifs. Bien que le processus de transfert de plusieurs actifs ukrainiens progresse lentement, en raison de la guerre en cours, nous continuons à travailler pour surmonter ce problème et visons à finaliser tous les transferts pour clôturer l'étape 2 au cours des prochains mois. En outre, la mise en œuvre des mesures annoncées d'optimisation des ressources humaines et des frais de bureau a pris effet, ce qui se traduit par des réductions annuelles significatives des coûts. En tant que l'un des principaux actionnaires d'Arcona [Ukraine asset] [Property Fund NV] grâce à la combinaison des portefeuilles d'actifs, nous continuons à croire en la valeur créée pour les actionnaires de SPDI".

MobilityOne Ltd - fournisseur de plates-formes de commerce électronique - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, le bénéfice avant impôt a chuté à 5 914 GBP, contre 522 561 GBP l'année précédente, malgré une augmentation des recettes de 113,4 millions de GBP à 121,5 millions de GBP. Le coût des ventes suit l'augmentation du chiffre d'affaires, passant de 107,1 millions de livres sterling à 115,4 millions de livres sterling, tandis que les frais administratifs passent de 5,5 millions de livres sterling à 5,9 millions de livres sterling. Le groupe déclare : "Les activités du groupe sont toujours principalement concentrées en Malaisie. En dehors des principales activités du groupe, à savoir le rechargement de temps d'antenne prépayé pour téléphones mobiles et le paiement de factures en Malaisie, les autres activités du groupe devraient rester insignifiantes en 2023." Acquisition de 49 % des parts de Sincere Acres Sdn Bhd par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % MobilityOne Sdn Bhd, spécialisée dans la Malaisie, pour un montant de 30 millions de MYR, soit 5,2 millions de GBP. Sincere est une société holding d'investissement dont la seule activité consiste à détenir une participation de 100 % dans Hati International Sdn Bhd. Hati est un fournisseur de systèmes d'information sur les soins de santé en Malaisie qui se concentre sur le développement de logiciels de soins de santé et sur la technologie de l'information. Le directeur général du groupe MobilityOne, Dato' Hussian A Rahman, a déclaré : "Je suis convaincu des avantages synergiques découlant de l'acquisition proposée et des perspectives à long terme de Hati dans le secteur des systèmes d'information sur les soins de santé".

Tekcapital PLC - Société d'investissement en propriété intellectuelle basée à Londres - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, la société a enregistré une perte avant impôts de 10,1 millions d'USD, contre un bénéfice de 6,2 millions d'USD un an plus tôt. Cela est dû aux variations de la juste valeur des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, qui passe de 7,1 millions USD à 9,3 millions USD. Les recettes provenant des services passent de 263 328 USD à 349 515 USD. Clifford Gross, président du conseil d'administration, déclare : "Nous sommes heureux d'annoncer la poursuite du développement significatif des sociétés du portefeuille du groupe, qui ont toutes été créées en interne. Bien que les marchés financiers aient été agités en 2023, ce qui a entraîné des dépréciations non réalisées dans notre portefeuille, la vue du pont est optimiste, car nous voyons clairement le potentiel de croissance et de performance de nos sociétés de portefeuille uniques et en développement rapide".

