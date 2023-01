La production d'or d'Ariana Resources à Kiziltepe dépasse les prévisions.

(Alliance News) - Ariana Resources PLC a déclaré vendredi que sa mine de Kiziltepe a connu une production record au cours d'une année "forte" en 2022.

La société d'exploration ayant des intérêts en Turquie, à Chypre et au Kosovo a déclaré que la production d'or de la mine de Kiziltepe en Turquie était de 28 421 onces, en hausse de 7% par rapport aux 20 737 onces de 2021, et environ 14% supérieure aux prévisions de production pour l'année.

La société a déclaré que l'augmentation de la production fait suite à un débit record de l'usine de plus de 400 000 tonnes par an.

Ariana Resources détient une participation de 23,5 % dans Kiziltepe par le biais de sa participation dans la société minière turque Zenit Madencilik Sanayi Ve Ticaret AS.

Le revenu brut pour 2022 était de 58 millions USD à un prix moyen réalisé de l'or de 1 858 USD par once, contre un revenu moyen par once d'or de 2 041 USD en raison du crédit d'argent. La société a déclaré que la mine a produit 326 206 onces d'argent, soit une hausse de 36 % par rapport aux 239 572 onces produites en 2021.

À la clôture de 2022, la mine de la société a produit 133 358 onces d'or et 1,5 million d'onces d'argent depuis le début de son exploitation en 2017.

Le directeur général Kerim Sener a déclaré : "Comme prévu, 2022 a été une année très forte sur le plan opérationnel pour la société. Kiziltepe a maintenant terminé six années d'exploitation très productives, avec des performances constamment supérieures aux prévisions et ayant maintenant produit beaucoup plus d'or que ce qui avait été modélisé dans notre étude de faisabilité."

La société a déclaré que les opérations minières se poursuivent dans les zones d'Arzu Nord et de Derya de sa mine de Kiziltepe, les opérations dans la fosse d'Arzu Sud ayant redémarré alors qu'elle est étendue aux limites de la conception finale.

Les actions d'Arian Resources étaient en hausse de 8,5% à 3,42 pence par action vendredi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.