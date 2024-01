Ariana Resources plc est une société d'exploration, de développement et de production d'or axée sur les métaux précieux et technologiques. Les principales activités de la société et de ses filiales sont liées à l'exploration et au développement de l'or, du cuivre et des métaux technologiques, principalement dans le sud-est de l'Europe, avec un intérêt dans les opérations minières en Turquie. Le secteur de Kiziltepe est situé dans l'ouest de la Turquie et comprend la mine d'or et d'argent de Kiziltepe, le premier actif en exploitation de la société, ainsi que les projets d'exploration et de développement de Kepez, Karakavak, Kizilcukur et Ivrindi. Le projet aurifère de Salinbas est situé dans le nord-est de la Turquie, dans le champ aurifère d'Artvin, qui contient le Hot Gold Corridor, comprenant plusieurs projets d'or et de cuivre, dont le projet Hot Maden, qui se trouve à environ 16 kilomètres au sud de Salinbas. La minéralisation Au-Ag à Salinbas est immédiatement adjacente au porphyre polyphasé Au-Cu-Mo d'Ardala. Le projet aurifère Tavsan est situé dans l'ouest de la Turquie.

Secteur Sociétés minières intégrées