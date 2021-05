Arianne Phosphate : publie ses résultats opérationnels et financiers du premier trimestre de 2021

SAGUENAY, QUÉBEC - (27 mai 2021) - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (Bourse de croissance TSX : DAN) (FRANCFORT : JE9N) (OTCBB : DRRSF), une société en stade de développement du projet de mine de phosphate du Lac à Paul, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, publie ses résultats opérationnels et financiers pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2021. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« La tendance positive se poursuit pour la Société alors que nous faisons progresser notre projet du Lac à Paul vers le développement » a déclaré Brian Ostroff, président d'Arianne Phosphate. « Malgré un environnement très difficile ces dernières années, Arianne a su se préserver et se retrouve désormais en position de leader pour profiter de la hausse de la macroéconomie agricole. Aujourd'hui, notre projet se démarque des autres de sa catégorie. Les prix des céréales et du phosphate sont à des sommets jamais atteints depuis plusieurs années. Ceci permet l'accélération des communications avec des investisseurs et partenaires potentiels dans le but de concrétiser l'incroyable valeur du projet du Lac à Paul. »

Faits saillants opérationnels et financiers

• En mars 2021, la Société a annoncé la restructuration de sa dette et de sa ligne de crédit. Le prêteur exercera 26 780 000 bons de souscription en actions ordinaires de la Société, réduisant ainsi la facilité de crédit de 31 496 897 $ à 24 892 949$, soit une réduction de 6 603 948 $. La facilité de crédit sera prolongée pour une période de 5 ans à un taux d'intérêt annuel de 8 %. L'intérêt annuel peut être payé par la Société, soit en espèces, soit en actions ordinaires de la Société. La Société émettra 32 000 000 de bons de souscription avec un prix d'exercice de 0,33 $ par action pour une période de 5 ans. Les bons sont sujet à une clause de blocage de bons de souscription. La Société augmentera le prix pour rachat des redevances existantes accordées en faveur du prêteur à 11,25 M$.

• Arianne a aussi annoncé la conversion de sa dette et de sa facilité de fonds de roulement. Les détenteurs de 5 970 155$ de ces facilités auront leurs dettes converties en actions ordinaires de la Société à un prix de 0,275$ par action. Comme résultat de la conversion de la dette, le Société émettra un total de 21 709 655 d'actions ordinaires au détenteur de la dette. La Société a aussi annulé 11 028 584 bons de souscription qui avaient été initialement émis avec la dette et le fonds de roulement.

• En avril 2021, la Société a annoncé qu'elle avait conclu une entente de principe avec le Port de Saguenay concernant le futur site d'une installation de chargement maritime sur la rive nord de la rivière Saguenay. Cet accord permettra à la société et au port de finaliser les détails concernant les coûts, la construction et l'exploitation de l'installation à partir de laquelle Arianne expédiera son concentré de phosphate à l'échelle mondiale. L'accord final couvrira l'utilisation de l'installation pour une période initiale de 30 ans, ensuite renouvelable deux fois pour des périodes de 10 ans.

• En avril 2021, Arianne s'est associée au Centre de géomatique du Québec (CGQ) pour faire progresser la recherche et le développement d'une nouvelle méthode de conception et de surveillance future des activités de gestion des résidus de la société. Ces travaux utiliseront des outils de télédétection et géomatique associés à l'intelligence artificielle qui devraient grandement améliorer les aspects de sécurité des opérations d'Arianne.

• En mai 2021, Arianne a annoncé que Jeffrey Beck assumera le rôle de chef de la direction et a également rejoint le conseil d'administration. Brian Ostroff devient président de la société.

• Au cours du premier trimestre 2021, la Société a mandaté Red Cloud Financial Services et GRA Enterprises pour soutenir le travail avec nos relations investisseurs compte tenu la hausse du marché au cours des premiers mois de 2021.

• Le 13 mai, Arianne a conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes en vertu de laquelle la société lèvera 5 000 000$ en émettant 10 000 000 d'unités de la Société dans le cadre d'un placement privé de preneur ferme. Les unités sont au prix de 0.50$ l'unité et se composaient d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires valables pour une période de 24 mois à un prix d'exercice de 0.71$.

Résumé financier

Arianne est une société en phase de développement et, à ce titre, n'a pas généré de revenus ni de flux de trésorerie positifs au premier trimestre de 2021. Au cours du premier trimestre terminé le 31 mars 2021, la Société a enregistré une perte nette de 4.4 millions (M)$ pour la période de trois mois. Pour la même période en 2020, la Société avait enregistré une perte de 1.8 M$. Les pertes les plus élevées sont expliquées par les coûts d'emprunts qui étaient capitalisés précédemment. Comme la Société est en phase de financement pour son projet et en phase de signature d'ententes formelles pour la vente de concentré de phosphate, elle n'effectue pas de travaux techniques importants. La Société a suspendu la capitalisation de ses coûts d'emprunts jusqu'à ce que des travaux techniques se réalisent sur le projet. Ce sont des coûts hors trésorerie.

Le rapport de gestion d'Arianne et les états financiers consolidés résumés intermédiaires pour la période de neuf mois close le 31 mars 2021 sont disponibles sur le site Web de la Société et sur SEDAR. (www.sedar.com).

Personne qualifiée

Jean-Sébastien David, géo., personne qualifiée NI 43-101, a approuvé ce communiqué. M. David est également le chef des opérations.

À propos d'Arianne Phosphate

Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate inc. ») (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P2O5 (étude de faisabilité publiée en 2013) et contenant peu ou pas de contaminants. La Société compte 173 389 469 actions en circulation.

