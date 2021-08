Arianne Phosphate : nomme Lytham Parteners pour ses activités de relation avec les investisseurs

SAGUENAY, QUÉBEC - (10 août 2021) - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (Bourse de croissance TSX : DAN) (FRANCFORT : JE9N) (OTCBB : DRRSF), une société en stade de développement du projet de mine de phosphate du Lac à Paul, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, a le plaisir d'annoncer qu'elle a engagé Lytham Partners (« Lytham ») afin de fournir des services de relations avec les investisseurs à la Société. Avec plus de deux décennies d'expérience et d'opérations à New York, Los Angeles et Phoenix, Lytham est devenue l'une des principales sociétés de relations avec les investisseurs aux États-Unis offrant un accès aux investisseurs institutionnels par le biais d'entretiens individuels, de leurs conférences d'investisseurs, ainsi qu'à des présentations diffusées sur le Web.

« Le moment est venu d'étendre notre programme de sensibilisation auprès des investisseurs », a déclaré Brian Ostroff, président d'Arianne Phosphate. « Avec l'amélioration spectaculaire au cours de la dernière année du prix des produits de base agricoles, y compris les engrais phosphatés, Arianne a constaté un intérêt croissant parmi les investisseurs alors qu'ils cherchent à participer à ce marché émergent. Notre récent financement a eu une forte implication institutionnelle. Travailler avec Lytham Partners nous permettra de mieux faire connaître notre actif de classe mondiale. »

L'engagement de Lytham Partners permettra à Arianne de poursuivre son programme d'activité de relation avec les investisseurs qui a commencé au premier trimestre de 2021, lorsque la Société avait nommé Red Cloud Financial Services (pour une période minimale de 6 mois à 10 000 $ CA/mois) et GRA Enterprises (pour une période minimale de 6 mois pour 30 000 $ US et 100 000 options à un prix d'exercice de 0,27 $; le prix du marché au moment de la nomination, valable pour une période d'un an). Lytham Partners recevra des frais de 6 500 $ US sur une base mensuelle.

Également, Arianne annonce, sujet à l'approbation des organismes de réglementation, le report de l'échéance des 628 228 bons de souscription (les « bons de souscription ») émis dans le cadre du placement privé complété le 21 août 2019 pour un produit brut total de 691 050 $. Chaque bon de souscription, qui faisait partie des unités émises, donne le droit à son détenteur d'acheter une action ordinaire d'Arianne (une « action ordinaire ») au prix de 0.75 $ l'action ordinaire jusqu'au 21 août 2021. Arianne a décidé de reporter l'échéance des bons de souscription au 21 août 2024. Aucune autre condition des bons de souscription n'est modifiée.

Personne qualifiée

Jean-Sébastien David, géo., personne qualifiée NI 43-101, a approuvé ce communiqué. M. David est également le chef des opérations.

À propos d'Arianne Phosphate

Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate inc. ») (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P2O5 (étude de faisabilité publiée en 2013) et contenant peu ou pas de contaminants. La Société compte 185 389 469 actions en circulation.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

- 30 -

Pour nous joindre

Source : Jean-Sébastien David, chef des opérations Tél. : 418-549-7316 j.s.david@arianne-inc.com

Info : Brian Ostroff, président Tél. : 514-908-4202 brian.ostroff@arianne-inc.com

Suivez-nous sur :

Facebook : https://www.facebook.com/ariannephosphate

Twitter : http://twitter.com/arianne_dan

YouTube : http://www.youtube.com/user/ArianneResources

Flickr : http://www.flickr.com/photos/arianneresources

Resource Investing News : http://resourceinvestingnews.com/?s=Arianne

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation des valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (ci-après appelés collectivement les « informations prospectives »). L'information prospective inclut, notamment, les attentes sur la production et la qualité du concentré d'apatite du projet Lac à Paul. Il est souvent, mais pas toujours, possible de déterminer les renseignements prospectifs par l'usage de mots comme « planifie », « s'attend », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l'intention de », « escompte » ou « croit », ou leur négatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations selon lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent, mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions; les fluctuations des prix des matières premières; l'origine et les coûts des sources d'énergie; les estimations des coûts en capital initial et de renouvellement; les estimations des coûts de main-d'œuvre et des coûts d'opération; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; les estimations des ressources et des réserves minières; les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d'exploration, de développement et de production; les risques liés aux variations des taux de change; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société à l'égard de l'embauche du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et d'exploration; les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant la Société; la finalisation du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité incluant les risques que le financement nécessaire pour continuer les activités d'exploration et de développement du projet Lac à Paul ne soit pas disponible ou disponible à des conditions acceptables; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litiges. L'information prospective est fondée sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction au moment où ces déclarations sont faites, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, aucun changement défavorable important des prix des matières premières, à la réalisation des plans d'exploration et des plans de développement conformément aux attentes, l'obtention des approbations réglementaires requise, et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans la présente. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.