Arihant Capital Markets Limited est une société de services financiers. La société est engagée dans le courtage d'actions, le courtage de matières premières, les services de gestion de portefeuille, les services financiers, l'immobilier, le courtage d'assurance et d'autres activités connexes. Ses segments comprennent le courtage et les activités connexes, les activités de financement et les activités de développement immobilier. Ses services comprennent le courtage d'actions et de dérivés d'actions, de matières premières et de devises, le financement sur marge, la gestion de portefeuille, les services de banque d'affaires, la distribution de produits financiers, la planification financière, les services d'assurance et les services de dépôt. Ses produits comprennent le courtage et le dépôt, le courtage institutionnel, les plateformes de négociation, la banque d'affaires, les fonds communs de placement, l'assurance, les services de gestion de portefeuille et autres. Son réseau comprend plus de 644 centres d'investissement répartis dans 161 villes en Inde. Sa clientèle se compose d'investisseurs individuels, de particuliers fortunés et d'institutions financières nationales et étrangères.