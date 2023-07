Arihant Capital Markets Limited est une société de services financiers. La société est engagée dans le courtage d'actions, le courtage de matières premières, les services de gestion de portefeuille, les services financiers, l'immobilier, le courtage d'assurance et d'autres activités connexes. Ses segments comprennent le courtage et les activités connexes, les activités de financement, les activités de gestion d'actifs et les activités de développement immobilier. Ses solutions d'investissement couvrent les actions, les produits dérivés, les devises, les matières premières, les fonds communs de placement, les titres à revenu fixe, l'or et le régime de retraite national. Ses solutions d'entreprise comprennent les services d'investissement, les services de banque d'affaires et de banque d'investissement, les services de dépôt et la recherche sur les actions. Ses services d'investissement pour les particuliers fortunés (HNI) comprennent Arihant Platinum, les services de gestion de portefeuille (PMS) et la planification financière. Ses services destinés aux Indiens non-résidents (NRI) comprennent les investissements à travers les classes d'actifs et les plateformes, les services de dépôt, la planification financière et autres. La société propose également diverses plateformes de négociation.