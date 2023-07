Arion Entertainment Singapore Limited a annoncé la nomination de M. Heng Victor Ja Wei en tant que directeur indépendant et non exécutif, à compter du 30 juin 2023. Expérience professionnelle : D'avril 2013 à aujourd'hui Secrétaire général China Life Insurance Company Ltd. De septembre 2003 à aujourd'hui Associé directeur Morison Heng CPA. Autres mandats d'administrateur passés : Mai 2009 - janvier 2021 CMIC-TianDa Holdings Company Limited Administrateur non exécutif indépendant Mai 2011 - juin 2019 Central 18 Limited Administrateur exécutif Décembre 2017 - avril 2019 Olive Woods Investments Limited Administrateur exécutif Décembre 2017 - avril 2019 OWHK Ltd. Directeur exécutif.

Autres postes d'administrateur Présents : Depuis février 2023 TradeGo FinTech Limited Administrateur non exécutif indépendant Depuis novembre 2022 Morison Global Asia Pacific Ltd. Directeur exécutif Juin 2017 - Présent Central Consulting Limited Directeur exécutif Avril 2017 - Présent Constantin Serval And Associes (Hong Kong) Limited Directeur exécutif Janvier 2017 - Présent MH Tax Limited Directeur exécutif Juillet 2016 - Présent Kivo Media Ltd. Directeur exécutif Depuis septembre 2016 Veson Holdings Limited Directeur non exécutif indépendant Depuis octobre 2014 Little People of HK Foundation Limited Membre du comité Depuis avril 2013 China Life Insurance Company Ltd. Secrétaire général Depuis janvier 2013 Morison Heng CPA Limited Administrateur exécutif Depuis décembre 2012 Matrix Holdings Limited Administrateur indépendant non exécutif Depuis mai 2011 Best Food Holding Company Limited Administrateur indépendant non exécutif Depuis juillet 2010 Lee & Man Chemical Company Limited Administrateur indépendant non exécutif Depuis novembre 2009 MH Commercial Services Ltd. Directeur exécutif Novembre 2004 - Aujourd'hui Lido Development Ltd. Directeur exécutif Depuis septembre 2003 Associé gérant Morison Heng CPA.