Arion Entertainment Singapore Limited a annoncé la nomination de Peng Lei Qing en tant qu'administrateur indépendant non exécutif, à compter du 30 juin 2023. Expérience professionnelle : Décembre 2019 - juillet 2021 Secrétaire de la branche du Parti communiste de l'École des affaires internationales, Université des finances et de l'économie de Guangdong Octobre 1995 - mai 2021 Professeur à temps plein à l'Université des finances et de l'économie de Guangdong (doyen de l'École d'administration des affaires) Mai 2017 - juillet 2021 Professeur à temps plein à l'Université des finances et de l'économie de Guangdong (doyen de l'École des affaires internationales) Juillet 2021 à aujourd'hui Professeur à temps plein à l'Université des finances et de l'économie de Guangdong (École des affaires internationales). Autres postes d'administrateur passés : Avril 2012 - avril 2018 Guangzhou Wondfo Biotech Co.

Ltd. Administrateur indépendant Février 2014 - décembre 2019 Guangzhou Vanlead Co. Ltd. Entreprise d'État Administrateur externe. Autres mandats d'administrateur en cours : Janvier 2015 à ce jour Guangzhou Lingnan Business Travel Investment Group Co.

Ltd. Entreprise d'État Administrateur externe Depuis juillet 2021 Professeur à temps plein à l'Université de finance et d'économie de Guangdong (École de commerce international).