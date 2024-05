Aris Mining Corporation est une société canadienne qui se consacre principalement à l'acquisition, à l'exploration, au développement et à l'exploitation de propriétés aurifères en Colombie, en Guyane et au Canada. La société exploite les opérations de Segovia et la mine de Marmato en Colombie. Les opérations de Segovia sont situées à 180 kilomètres (km) au nord-est de Medellin dans le district minier de Segovia-Remedios à Antioquia, en Colombie. La mine de Marmato est située dans le district aurifère de Marmato, dans le département de Caldas, une région montagneuse située à environ 80 km au sud de Medellin, en Colombie. La société est également l'opérateur et le propriétaire à 20 % du projet Soto Norte. Ce projet est situé dans la région minière traditionnelle de California, Vetas, qui se trouve à environ 350 km au nord de Bogota et à 55 km au nord-est de la ville de Bucaramanga. La société possède également le projet Toroparu en Guyane et le projet Juby, qui couvre une superficie d'environ 42 817 hectares et est situé dans la région de Cuyuni-Mazaruni en Guyane.

Secteur Or