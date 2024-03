Aris Water Solutions, Inc. est une société spécialisée dans les infrastructures et les solutions environnementales. La société aide ses clients à réduire leur empreinte eau et carbone. Elle fournit des solutions de traitement et de recyclage de l'eau à cycle complet pour les opérations énergétiques. Ses pipelines intégrés et son infrastructure connexe créent des solutions de gestion, de recyclage et d'approvisionnement de l'eau produite pour les opérateurs dans les zones centrales du bassin permien. Elle gère ses activités par le biais de deux filières : Traitement de l'eau produite et Solutions pour l'eau. L'activité Produced Water Handling collecte, transporte et, à moins qu'elle ne soit recyclée, traite l'eau de production issue de la production de pétrole et de gaz naturel. L'activité Water Solutions de la société développe et exploite des installations de recyclage pour traiter, stocker et recycler l'eau produite. La société possède environ 695 miles de canalisations d'eau produite, 65 installations de traitement de l'eau produite et exploite 23 installations de recyclage de l'eau produite dans le bassin du Delaware.

Secteur Services et équipements environnementaux