Aristocrat Leisure Limited est une société de contenu et de technologie de jeu basée en Australie. La société est un éditeur de jeux mobiles free-to-play. La société possède deux unités d'exploitation : Aristocrat Gaming et Pixel United. Pixel United englobe les activités de Product Madness, Plarium et Big Fish Games. L'entreprise Plarium possède un portefeuille de jeux Web sociaux et mobiles attrayants dans plusieurs genres. L'entreprise Big Fish propose un portefeuille diversifié de jeux, notamment des jeux et des casinos sociaux. Son entreprise Aristocrat Gaming est un fournisseur de contenu et de technologie, opérant dans plus de 300 juridictions de jeu dans le monde. Elle compte trois divisions géographiques : Amériques, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Asie-Pacifique. Aristocrat Gaming comprend les machines à sous, le blackjack, le craps, la roulette et les jeux de cartes avec banque maison, ce qui inclut les jeux qui ne sont ni de classe 1 ni de classe 2. Elle propose une gamme de produits et de services, notamment des machines à sous électroniques, des systèmes de gestion de casino et des jeux sociaux numériques.

Secteur Casinos et jeux