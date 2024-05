Aristocrat Leisure Limited est une société de divertissement et de création de contenu basée en Australie. La société propose une gamme de produits et de services, notamment des machines de jeux électroniques, des systèmes de gestion de casino, des jeux mobiles gratuits et des jeux en ligne pour de l'argent réel. La société a trois unités d'exploitation : Aristocrat Gaming, Pixel United (qui comprend les unités Product Madness, Plarium et Big Fish Games) et Anaxi (jeux en ligne en argent réel). Aristocrat Gaming est un fournisseur de contenu et de technologie qui opère dans plus de 300 juridictions de jeu dans le monde. Ses jeux comprennent Dollar Storm, Buffalo Gold Revolution, Choy's Kingdom, Aristocrat Legends, Dragon Link et Wild Wild. Pixel United englobe les entreprises Product Madness, Plarium et Big Fish Games. Big Fish exploite un portefeuille de jeux de tous genres, dont EverMerge, Cooking Craze, Gummy Drop, Big Fish Casino, JackpotMagic Slots et Fairway Solitaire. Anaxi propose des expériences de divertissement numérique interactif.

Secteur Casinos et jeux