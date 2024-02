(Alliance News) - Ariston Holding NV a annoncé jeudi la signature d'un accord pour l'acquisition d'un site de production situé dans la zone industrielle du 6 octobre près du Caire, en Égypte, auprès d'Universal Group, une entreprise manufacturière égyptienne historique fondée par Youssri Kotb.

D'une superficie totale de 40 000 mètres carrés et employant environ 350 personnes, le nouveau site, qui sera opérationnel immédiatement, abritera la production d'une gamme de solutions de chauffage de l'eau sanitaire développées pour répondre aux besoins des différents marchés d'Afrique et du Moyen-Orient. Ariston et Universal ont signé des accords de fourniture.

La décision d'investir en Égypte, un pays ayant une importante tradition manufacturière, est conforme à la stratégie du groupe visant à optimiser l'efficacité et la rapidité de la chaîne d'approvisionnement, en desservant les marchés locaux par l'intermédiaire d'un réseau de sites de production gérés de manière centralisée et répartis dans différentes zones géographiques, afin d'accroître la résilience de l'infrastructure industrielle, de promouvoir l'efficacité et de maximiser l'impact sur les coûts et la logistique, a expliqué l'entreprise dans une note.

Ariston Holding se négocie dans le vert de 1,9 pour cent à 5,78 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.