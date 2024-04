Ariston Holding NV est une entreprise italienne active sur le marché du confort thermique pour les espaces résidentiels et commerciaux. Elle opère en tant que fabricant d'appareils de chauffage. La société diversifie son activité en quatre secteurs d'activité : Le chauffage et le chauffage de l'eau, qui propose des pompes à chaleur électriques et des chaudières à condensation ; le chauffage de l'eau, qui propose des chauffe-eau électriques et à gaz à haut rendement ; les brûleurs, qui proposent une large gamme de brûleurs ; les composants, qui fabriquent des chauffe-eau électriques, des appareils, des applications professionnelles et des applications industrielles. La société est présente dans le monde entier grâce à des marques telles que Ariston, Elco, Racold, Calorex, NTI, HTP, ATAG, Thermowatt, Chaffoteaux et Elco Cuenod Ecoflam Bce.

Secteur Equipements et composants électriques