Le groupe Ariston achève l'acquisition de Centrotec Climate Systems

(Alliance News) - Ariston Group NV a annoncé lundi que l'acquisition précédemment annoncée1 de 100% du capital social de Centrotec Climate Systems GmbH auprès de Centrotec SE a été réalisée.

Le groupe acquis opère par le biais de quatre marques bien connues : Wolf est un pionnier dans le développement de pompes à chaleur de nouvelle génération avec un réfrigérant naturel à haut rendement et peu bruyant ; avec les marques Pro-Klima et Ned Air, il est également actif avec succès dans le traitement de l'air, offrant des systèmes à haut rendement pour le contrôle et la climatisation des bâtiments commerciaux ; enfin, Brink est l'un des principaux acteurs européens de la ventilation domestique avec récupération de chaleur, indispensable dans les bâtiments à très faibles émissions.

Centrotec Climate systems emploie environ 2 500 personnes et bénéficie d'une position forte en Allemagne et aux Pays-Bas et d'une présence significative sur d'autres marchés européens. La production a lieu en Allemagne, aux Pays-Bas et en Croatie.

L'acquisition sera consolidée à partir de janvier 2023, au sein de la division Confort thermique.

Le prix payé lors de l'acquisition est de 635,0 millions d'euros en espèces, plus 41,4 millions d'actions d'Ariston Holding NV.

Ariston Holding a également procédé à une augmentation de capital réservée avec l'émission de 19,3 millions d'actions ordinaires et de 22,0 millions d'actions de la nouvelle classe "ordinaire non cotée" (que Centrotec a le droit de convertir en actions ordinaires 12 mois après l'émission).

Les actions ont été émises au prix de 8,738 euros, ont été transférées à Centrotec et seront soumises à un blocage de 12 mois dans leur intégralité, et de 12 mois supplémentaires pour 20,7 millions d'actions. Les actions nouvellement émises représentent ensemble environ 11 pour cent du total des actions d'Ariston et environ 2,6 pour cent du total des droits de vote.

Ariston a clôturé lundi dans le vert de 0,1 pour cent à 9,62 euros par action.

