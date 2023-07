Aritzia Inc. est une entreprise canadienne, qui est une maison de design et une boutique de mode. La société crée, développe et conçoit des marques de mode au détail. L'assortiment de produits de la société comprend des t-shirts, des bodys, des chemises, des chandails, des tricots, des survêtements, des pantalons, des jeans, des leggings, des shorts, des shorts de vélo, des robes, des jupes, des blazers, des vestes de chemise, des vêtements d'extérieur, des masques et des chaussures. Elle propose également une gamme d'accessoires, dont des écharpes, des sacs, des gants, des chaussures, des lunettes de soleil, des chapeaux et autres. La gamme de vêtements et d'accessoires de mode pour femmes de la société répond aux diverses préférences de style et aux exigences du style de vie des femmes. La société propose ses produits sous différentes marques, notamment Super World, Sunday Best, Denim Forum, Auxiliary, Main Character, Talula, Wilfred, Babaton, Levi's Premium, Citizens of Humanity, New Balance, Clarks, Suicoke, TKEES, Wildflower, Tna et Tna Sweatfleece. La société offre ses services par le biais de son activité de commerce électronique, aritzia.com.

Secteur Détaillant habillement et accessoires