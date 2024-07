Aritzia Inc. est une maison de design à intégration verticale basée au Canada. La société est un créateur et un fournisseur de luxe au quotidien, qui abrite un portefeuille de marques pour toutes les fonctions et toutes les esthétiques individuelles. La société offre des expériences de magasinage personnel sur aritzia.com et dans ses 110+ boutiques à travers le Canada et les États-Unis. Les produits de la société comprennent des vestes et des manteaux, des chandails, des pantalons, des t-shirts et des hauts, des robes, des chemises et des chemisiers, des survêtements, des bodys, des jupes, des vestes de chemise, des jeans, des vêtements de sport, des leggings, des shorts, des combinaisons et des barboteuses, ainsi que des accessoires. La société propose ses produits sous différentes marques, notamment Wilfred, Wilfred Free, Babaton, The Group by Babaton, Babaton 1-01, Ten by Babaton, Tna, Super World, Sunday Best, TnAction, Denim Forum, Little Moon, Auxiliary et Talula.

Secteur Détaillant habillement et accessoires