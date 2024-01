Arix Bioscience plc est une société mondiale de capital-risque basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur l'investissement dans des sociétés de biotechnologie afin d'offrir aux actionnaires des rendements supérieurs ajustés au risque. La société est engagée dans la recherche, le financement et le développement d'entreprises dans le domaine de la santé et des sciences de la vie à l'échelle mondiale. Elle se concentre sur les entreprises en phase préclinique et clinique avancée et couvre une gamme diversifiée de domaines thérapeutiques. Le portefeuille principal de la société comprend Artios Pharma Limited, Aura Biosciences, Inc, Disc Medicine Inc, Ensoma, Harpoon Therapeutics, Inc, Imara, Inc, et Iterum Therapeutics Limited. Son programme comprend AU-011, ART4215 + talazoparib, Bitopertin, HPN328, HPN217, ART0380, ART4215 et DISC-0974. Elle mène environ 11 essais cliniques et neuf études précliniques. Les filiales de la société comprennent Arix Bioscience Holdings Limited, Arix Bioscience, Inc, Arix Capital Management Limited, Arthurian Life Sciences GP Limited et ALS SPV Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds