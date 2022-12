Disc Medicine, société du portefeuille d'Arix, conclut la fusion avec Gemini Therapeutics

(Alliance News) - Arix Bioscience PLC a déclaré vendredi que la société de son portefeuille a réalisé une fusion précédemment annoncée avec Gemini Therapeutics Inc, suite à l'approbation des actionnaires de Gemini.

Arix est une société mondiale de capital-risque qui se concentre sur l'investissement dans des sociétés de biotechnologie révolutionnaires.

Sa société de portefeuille, Disc Medicine Inc, a fusionné avec Gemini, et se concentrera désormais sur l'avancement du pipeline de programmes d'hématologie de Disc. Les sociétés fusionnées opéreront sous le nom de Disc Medicine, et les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Market.

Parallèlement à la clôture de la fusion, Disc a réalisé un financement de 53,5 millions USD, auquel Arix a participé aux côtés d'un syndicat d'investisseurs du secteur de la santé, dirigé par Access Biotechnology et comprenant OrbiMed, Atlas Venture, 5AM Ventures, Novo Holdings A/S, Rock Springs Capital et Janus Henderson Investors.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie projetés à la clôture du regroupement d'entreprises devraient s'élever à environ 175 millions USD, offrant une marge de manœuvre opérationnelle jusqu'en 2025.

"Nous sommes ravis de voir l'achèvement de la fusion de Disc avec Gemini et de sa levée de fonds concomitante, qui place Disc en bonne position pour tirer parti des progrès rapides réalisés dans son pipeline de produits diversifiés en phase clinique", a déclaré Robert Lyne, directeur général d'Arix.

"Cette fusion, qui intervient 15 mois après notre premier investissement dans Disc, témoigne de la force de la stratégie recentrée d'Arix, qui consiste à investir dans des sociétés dont les points d'inflexion de la valeur sont plus proches du terme, et nous sommes impatients de constater les progrès supplémentaires de son pipeline de produits, essentiellement axé sur les maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits."

Les actions Arix ont clôturé en hausse de 2,4% à 107,50 pence chacune à Londres vendredi.

