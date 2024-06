Arizona Metals Corp. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur l'exploration et le développement de ressources minérales en Arizona. La société, par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, détient 100 % du projet de la mine Kay (le projet de la mine Kay), situé dans le comté de Yavapai, en Arizona, aux États-Unis, et 100 % du projet aurifère Sugarloaf Peak (le projet Sugarloaf Peak), situé dans le comté de La Paz, en Arizona, aux États-Unis. La propriété de la mine Kay, dans le comté de Yavapai, est située sur une combinaison de titres miniers brevetés et de titres BLM totalisant 1 665 acres et 193 acres de terres privées. La propriété Sugarloaf Peak, dans le comté de La Paz, qui est située sur 4 400 acres de concessions BLM. Sugarloaf est une cible de lixiviation en tas, à ciel ouvert. La société possède également 100 % d'une parcelle de terre de l'État de l'Arizona d'une superficie totale de 40 acres (la propriété), située à 400 mètres au nord-est de sa propriété Kay Mine. Sa filiale à 100 % est Croesus Gold USA Corp.

