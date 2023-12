Ark Restaurants Corp. possède et exploite environ 17 restaurants et bars, 16 concepts de restauration rapide et des activités de traiteur. Elle exploite quatre restaurants et bars à New York, un à Washington, D.C., cinq à Las Vegas (Nevada), un à Atlantic City (New Jersey), quatre sur la côte est de la Floride et deux sur la côte du golfe de l'Alabama. Les activités de Las Vegas comprennent quatre restaurants au sein du New York-New York Hotel & Casino Resort et un restaurant au sein du Planet Hollywood Resort and Casino. À Atlantic City, dans le New Jersey, la société exploite un restaurant au Tropicana Hotel and Casino. Les activités en Floride comprennent The Rustic Inn à Dania Beach, Shuckers à Jensen Beach, JB's on the Beach à Deerfield Beach, The Blue Moon Fish Company à Fort Lauderdale et l'exploitation de quatre établissements de restauration rapide à Tampa et de six établissements de restauration rapide à Hollywood, chacun dans un Hard Rock Hotel and Casino.

