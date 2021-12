Arkema : Un support moyen terme à exploiter 02/12/2021 | 08:19 achat En cours

Cours d'entrée : 117.25€ | Objectif : 130€ | Stop : 112€ | Potentiel : 10.87% La valeur Arkema revient à proximité de soutiens majeurs en données quotidiennes situés vers 114.9 EUR, offrant un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 130 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 6.94 pour 2021 et de 13.73 pour 2022, la société fait partie des moins chères du marché.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.

Données financières EUR USD CA 2021 9 190 M 10 387 M - Résultat net 2021 1 328 M 1 502 M - Dette nette 2021 464 M 525 M - PER 2021 6,78x Rendement 2021 2,34% Capitalisation 8 774 M 9 922 M - VE / CA 2021 1,01x VE / CA 2022 1,11x Nbr Employés 20 600 Flottant 84,4% Prochain événement sur ARKEMA 24/02/22 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Dernier Cours de Cloture 118,50 € Objectif de cours Moyen 132,00 € Ecart / Objectif Moyen 11,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Thierry le Hénaff Chairman & Chief Executive Officer Marie-José Donsion Chief Financial Officer Christian Collette Chief Technical Officer Marc Schuller Chief Operating Officer Laurent Mignon Independent Non-Executive Director