Arkema : Morgan Stanley dégrade à 'sous-pondérer'

Morgan Stanley a ramené lundi sa recommandation sur le titre Arkema de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer', avec un objectif également abaissé de 122 à 102 euros.



Dans une note de recherche, les analystes de la banque d'affaires américaine mettent en avant une dynamique en perte de vitesse au sein du groupe de chimie français.



'D'un point de vue historique, le meilleur moment pour détenir les titres Arkema (en termes absolus mais aussi par rapport à ses comparables) a été pendant les périodes de fort rally cyclique', rappellent-ils.



Morgan Stanley fait par ailleurs remarquer que l'action Arkema a désormais surperformé le titre BASF, véritable baromètre du secteur, de 58% depuis mars 2020.



'En partant du principe que le rally des cycliques est en train de s'essouffler et avec un titre proche de ses plus hauts historiques, nous voyons de meilleures opportunités dans des titres tels qu'Evonik', indique la firme américaine.



