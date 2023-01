Arkema : Oddo reste positif, abaisse sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Arkema, tout en abaissant son objectif de cours de 110 à 105 euros, des informations l'incitant à davantage de prudence dans ses prévisions de résultats (-7% en moyenne pour les EBITDA 2023 et 2024).



'L'inversion négative de tendance au troisième trimestre s'est poursuivie au quatrième, le groupe faisant notamment face à des déstockages massifs dans la construction (25% de son CA)', rapporte ainsi l'analyste en charge du dossier.



Le bureau d'études déclare néanmoins garder confiance dans la capacité de fort rebond du groupe de chimie lors du prochain cycle macroéconomique favorable, le motivant à 'rester positifs sur la valeur'.



