Arkema : Oddo salue un projet d'acquisition

Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 145 euros sur Arkema, suite à l'annonce du projet d'acquisition des adhésifs de performance d'Ashland par le groupe de chimie français.



Selon le bureau d'études, cette opération 'vient améliorer le profil du groupe (renforcement des spécialités, amélioration des marges...) et sa capacité à atteindre les objectifs financiers de la feuille de route 2024 (comprenant une importante partie M&A)'.



'Le timing nous paraît également optimal après la cession du PMMA et le fort redressement des profits post Covid', poursuit l'analyste, qui considère que 'le retour du cours de Bourse sur ses plus hauts historiques est justifié'.



