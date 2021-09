Arkema : Stifel remonte son objectif de cours

Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Arkema et remonte son objectif de cours de 142 à 147 euros, après l'annonce par le groupe de chimie français de l'acquisition des adhésifs de performance d'Ashland.



'L'acquisition augmente la marge d'EBITDA en adhésifs et comble l'écart avec HB Fuller', note le broker, qui attend une marge de 16% en 2022 après 14% en 2021, et de 18% en 2024 là où la direction vise désormais 17%.



'La transaction renforce l'activité adhésifs d'Arkema par technologie, région et segment de clientèle', poursuit Stifel, pour qui elle ajoute une valeur de huit euros par action en prenant en compte les ambitions de croissance et de synergies d'Arkema pour l'acquisition.



