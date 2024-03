Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) a réalisé ce jour avec succès le placement d’obligations hybrides à durée indéterminée d’un montant de 400 millions d’euros, assorties d’un coupon de 4,8 % et d’une première option de remboursement anticipé au gré du Groupe après 5 ans.

Arkema anticipe ainsi le refinancement de l’une de ses deux souches obligataires hybrides existantes, d’un montant de 400 millions d’euros et dont la première date d’option de remboursement est le 17 septembre 2024.Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 92 % du CA du Groupe en 2023, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 9,5 milliards d’euros en 2023 et est présent dans près de 55 pays avec 21 100 collaborateurs

