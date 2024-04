Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) a signé un accord pour prendre une participation majoritaire de près de 78 % dans Proionic, start-up leader dans la production et le développement de liquides ioniques qui sont des composants clés pour la prochaine génération de batteries lithium-ion. Avec cette acquisition, Arkema complète sa large gamme de solutions et consolide son positionnement d’acteur de référence dans les matériaux quelles que soient les technologies de batteries.

Créée par le Dr. Roland Kalb en 2004 à Graz en Autriche, Proionic est une start-up pionnière et leader mondial dans le domaine des liquides ioniques, disposant de technologies propriétaires innovantes et compétitives tant pour leur synthèse que pour leur recyclage.

Combinant conductivité électrique et ininflammabilité, ces liquides ioniques sont des composants clés de la formulation d'électrolytes pour la prochaine génération de batteries solides, et peuvent même permettre, sous forme de gels, la réalisation de batteries flexibles. Avec cette acquisition, Arkema prépare les prochaines évolutions technologiques et consolide ainsi sa position d’acteur de référence pour accompagner ses clients de l’écosystème des batteries, quelles que soient les technologies. Le Groupe dispose en effet d’une palette sans équivalent de matériaux à forte valeur ajoutée qui améliorent les performances des batteries actuelles, en particulier en termes de densité énergétique, sécurité, tenue en température ou performance des circuits de refroidissement.

Par ailleurs, grâce à leur fort pouvoir de dissolution et leur faible volatilité, les liquides ioniques connaissent un fort développement dans le traitement de la biomasse, la valorisation de la cellulose en fibres textiles, ou le traitement des métaux sans composé organique volatil, en parfait alignement avec la stratégie d’Arkema de proposer des solutions innovantes et durables.

Positionné dans ces marchés à fort potentiel de croissance et réalisant un chiffre d’affaires d’environ 2,5 millions d’euros en 2023, Proionic bénéficiera d’importantes synergies technologiques et commerciales avec Arkema, qui permettront d’accélérer significativement son développement dans les années à venir.

« Avec Proionic, Arkema continue d’enrichir son portefeuille unique de technologies différenciantes, et renforce son positionnement comme partenaire de choix pour codévelopper les batteries du futur, plus sûres, plus performantes et plus durables. Nous nous réjouissons d'accueillir les équipes de Proionic dans cette grande aventure » déclare Armand Ajdari, Directeur Recherche et Développement d’Arkema.

