Arkema réalise au 1er trimestre 2024 un niveau d'EBITDA robuste, en ligne avec sa guidance annuelle, dans un environnement économique globalement inchangé

Arkema (Paris:AKE):

Chiffre d’affaires de 2,3 Mds€, en baisse de 7,3 % par rapport à l’an dernier : Légère progression des volumes sur les 3 segments de Matériaux de Spécialités (+ 2,7 %) Bonne dynamique sur certains marchés comme le collage structural, le sport, l’automobile et l’énergie Effet prix de - 8,4 % aux bornes des Matériaux de Spécialités, reflétant essentiellement la baisse des matières premières et les conditions de marché encore défavorables dans l’amont acrylique et le PVDF

de en baisse de 7,3 % par rapport à l’an dernier : EBITDA de 350 M€ , en léger retrait par rapport à l’an dernier (367 M€ au 1T’23), soutenu notamment par la performance en croissance des adhésifs industriels, des polymères de haute performance et de l’aval des Coating Solutions mais impacté par la baisse des prix du PVDF et des acryliques par rapport à la référence élevée du 1T’23

de , en léger retrait par rapport à l’an dernier (367 M€ au 1T’23), soutenu notamment par la performance en croissance des adhésifs industriels, des polymères de haute performance et de l’aval des Coating Solutions mais impacté par la baisse des prix du PVDF et des acryliques par rapport à la référence élevée du 1T’23 Marge d’EBITDA en légère progression à 15,0 % traduisant la gestion dynamique des prix de vente et le bénéfice de l’innovation du Groupe dans les solutions à plus forte valeur ajoutée

en légère progression à traduisant la gestion dynamique des prix de vente et le bénéfice de l’innovation du Groupe dans les solutions à plus forte valeur ajoutée Résultat net courant à 138 M€ , soit 1,84 euro par action (2,17 euros au 1T’23)

à , soit 1,84 euro par action (2,17 euros au 1T’23) Flux de trésorerie courant à - 60 M€ (- 21 M€ au 1T’23), reflétant la saisonnalité habituelle du besoin en fonds de roulement au premier trimestre

à (- 21 M€ au 1T’23), reflétant la saisonnalité habituelle du besoin en fonds de roulement au premier trimestre Dette nette à 3 063 M€ quasi stable (2 930 M€ à fin décembre 2023), incluant les obligations hybrides et représentant environ 2x l’EBITDA des douze derniers mois

à quasi stable (2 930 M€ à fin décembre 2023), incluant les obligations hybrides et représentant environ des douze derniers mois Guidance 2024 confirmée : le Groupe confirme son objectif 2024 d’un EBITDA estimé entre 1,5 Md€ et 1,7 Md€, avec une croissance davantage centrée sur la deuxième partie de l’année, et portée par la montée en puissance des principaux projets industriels et une amélioration progressive des conditions de marché. L’EBITDA du 2 ème trimestre est attendu en légère hausse par rapport à l’an dernier.

: le Groupe confirme son objectif 2024 d’un EBITDA estimé entre 1,5 Md€ et 1,7 Md€, avec une croissance davantage centrée sur la deuxième partie de l’année, et portée par la montée en puissance des principaux projets industriels et une amélioration progressive des conditions de marché. L’EBITDA du 2 trimestre est attendu en légère hausse par rapport à l’an dernier. Poursuite de la stratégie d’acquisitions ciblées dans les adhésifs avec le projet d’acquisition, pour une valeur d’entreprise de 150 MUS$, de l’activité adhésifs de lamination pour emballages flexibles de Dow (chiffre d’affaires de 250 MUS$)

À l’issue du Conseil d’administration d’Arkema du 6 mai 2024 qui a examiné l’information financière consolidée du Groupe du premier trimestre 2024, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a déclaré :

« Dans un contexte qui s’est inscrit en continuité par rapport au 4T 2023, la performance financière a été solide et l’EBITDA proche du premier trimestre de l’an dernier. Arkema s’est attaché à gérer strictement ses opérations et à progresser dans la réalisation de ses principaux projets en cours afin d’en recueillir les premiers bénéfices dès le printemps.

Le début d’année 2024 a été également marqué par une nouvelle étape significative pour notre segment adhésifs avec le projet d’acquisition fortement créateur de valeur des adhésifs de Dow pour emballages flexibles. Cette ligne de produits, par ses technologies de premier plan et ses sites industriels de grande qualité, complètera idéalement, comme l’avait fait l’acquisition des adhésifs d’Ashland il y a deux ans, notre offre dans les adhésifs industriels de haute technicité.

Enfin, nos efforts pour décarboner notre chaîne de valeur se poursuivent avec la signature de plusieurs nouveaux accords de fourniture d’électricité verte. »

CHIFFRES-CLÉS 1ER TRIMESTRE 2024

en millions d'euros 1T 2024 1T 2023 Variation Chiffre d'affaires 2 341 2 524 -7,3% EBITDA 350 367 -4,6% Matériaux de Spécialités 342 347 -1,4% Intermédiaires 39 49 -20,4% Corporate -31 -29 Marge d'EBITDA 15,0% 14,5% Matériaux de Spécialités 15,7% 15,1% Intermédiaires 24,7% 22,5% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 202 234 -13,7% Marge de REBIT 8,6% 9,3% Résultat net courant 138 162 -14,8% Résultat net courant par action (en €) 1,84 2,17 -15,2% Flux de trésorerie courant -60 -21 Flux de trésorerie libre -82 -46 Dette nette y compris obligations hybrides 3 063 2 389 2 930 M€ au 31 décembre 2023

ACTIVITÉ AU 1ER TRIMESTRE 2024

À 2 341 millions d’euros, le chiffre d’affaires du Groupe est en baisse de 7,3 % par rapport au 1er trimestre 2023, impacté principalement par un effet prix négatif de - 7,2 %, qui traduit la baisse des matières premières et les conditions de marché encore défavorables dans l’amont acrylique et le PVDF. Globalement stables à - 0,2 % dans un environnement de demande qui reste faible, les volumes progressent de 2,7 % dans les Matériaux de Spécialités, en hausse sur chacun des trois segments, et sont en retrait dans les Intermédiaires. Certains marchés comme le collage structural, les batteries, l’automobile, l’énergie ou le sport sont bien orientés alors que la construction semble se stabiliser à un niveau bas. L’effet périmètre de + 1,8 % est lié à l’acquisition de PIAM dans les Matériaux Avancés et dans une moindre mesure à celles de Polytec PT et d’Arc Building Products dans les Adhésifs. Enfin, l’effet change s’élève à - 1,7 %, reflétant essentiellement la dépréciation du yuan et du dollar US par rapport à l’euro.

Par rapport à une base de comparaison encore élevée dans l’amont acrylique et le PVDF au 1er trimestre 2023, l’EBITDA du Groupe est en légère baisse à 350 millions d’euros (367 millions d’euros au 1T’23), soutenu par les performances en croissance des adhésifs industriels, des polymères de haute performance et de l’aval des Coating Solutions. La marge d’EBITDA du Groupe progresse à 15,0 % (14,5 % au 1T’23) malgré la baisse observée dans l’amont acrylique, bénéficiant de l’évolution du portefeuille vers des solutions à plus forte valeur ajoutée et reflétant la gestion dynamique des prix de vente.

Le résultat d’exploitation courant (REBIT) de 202 millions d’euros (234 millions d’euros au 1T’23) inclut des amortissements et dépréciations courants de 148 millions d’euros, en hausse de 15 millions d’euros par rapport au 1er trimestre 2023, reflétant essentiellement la consolidation de PIAM et les mises en service de nouvelles unités de production. Au 1er trimestre 2024, la marge de REBIT s’élève ainsi à 8,6 % (9,3 % au 1T’23).

Intégrant un taux d’imposition hors éléments exceptionnels de 22 % du résultat d’exploitation courant, le résultat net courant s’établit à 138 millions d’euros (162 millions d’euros au 1T’23), soit 1,84 euro par action.

FLUX DE TRÉSORERIE ET ENDETTEMENT NET AU 31 MARS 2024

Le flux de trésorerie courant de - 60 millions d’euros (- 21 millions d’euros au 1T’23) intègre la saisonnalité habituelle de l’activité du premier trimestre. À fin mars 2024, le besoin en fonds de roulement reste maîtrisé et représente 16,1 % du chiffre d’affaires annualisé (16,3 % à fin mars 2023). Le flux de trésorerie courant inclut également des investissements en hausse par rapport à l’an dernier à 99 millions d’euros (82 millions d’euros au 1T’23), intégrant notamment des montants relatifs aux nouveaux projets industriels annoncés au Capital Markets Day, le DMDS aux États-Unis, les peroxydes organiques en Chine et la décarbonation de la production d’acryliques en France.

Le flux de trésorerie libre s’établit à - 82 millions d’euros (- 46 millions d’euros au 1T’23), incluant un flux non courant de - 22 millions d’euros lié notamment aux frais de démarrage de la plateforme de Singapour.

Le flux de trésorerie net lié aux opérations de gestion de portefeuille de - 21 millions d’euros correspond essentiellement à l’acquisition d’Arc Building Products. L’an dernier il s’élevait à 30 millions d’euros et intégrait le produit lié à la cession de Febex.

Par conséquent, la dette nette (incluant les obligations hybrides) s’élève à 3 063 millions d’euros (2 930 millions d’euros à fin 2023), et le ratio dette nette sur EBITDA des douze derniers mois est stable à environ 2x par rapport à la fin d’année dernière.

Par ailleurs, le 14 mars 2024, Arkema a placé avec succès 400 millions d’euros d’obligations hybrides à durée indéterminée, assorties d’un coupon de 4,8 % et d’une première option de remboursement anticipé au gré du Groupe après 5 ans, anticipant ainsi le refinancement de l’une de ses deux souches obligataires hybrides existantes, d’un montant de 400 millions d’euros et dont la première date d’option de remboursement est le 17 septembre 2024. Le montant des obligations hybrides inclus dans la dette nette s’établit donc à 1,1 milliard d’euros à fin mars 2024.

ACTIVITÉ DES SEGMENTS AU 1ER TRIMESTRE 2024

ADHÉSIFS (29 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE)

en millions d'euros 1T 2024 1T 2023 Variation Chiffre d'affaires 680 698 -2,6% EBITDA 105 93 +12,9% Marge d'EBITDA 15,4% 13,3% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 82 72 +13,9% Marge de REBIT 12,1% 10,3%

Le chiffre d’affaires du segment Adhésifs de 680 millions d’euros est en recul de 2,6 % par rapport à l’an dernier, reflétant un effet prix de - 3,7 % dans un contexte de baisse des matières premières, et un effet change de - 1,6 %. Les volumes du segment progressent de 1,7 %, soutenus par la hausse de la demande dans les adhésifs structuraux et dans l’emballage sur les trois grandes régions du monde, l’activité dans la construction s’inscrivant en léger retrait. L’effet périmètre de + 1,0 % correspond à l’intégration de Polytec PT et d’Arc Building Products.

À 105 millions d’euros, l’EBITDA est en nette hausse de 12,9 % par rapport au 1er trimestre 2023, et la marge d’EBITDA s’améliore de 210 bps pour atteindre le très bon niveau de 15,4 %. Cette belle performance est portée par la gestion dynamique des prix, les actions d’excellence opérationnelle, l’intégration réussie des acquisitions et le développement de solutions à plus forte valeur ajoutée.

MATÉRIAUX AVANCÉS (38 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE)

en millions d'euros 1T 2024 1T 2023 Variation Chiffre d'affaires 878 937 -6,3% EBITDA 162 160 +1,3% Marge d'EBITDA 18,5% 17,1% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 80 93 -14,0% Marge de REBIT 9,1% 9,9%

À 878 millions d’euros, le chiffre d’affaires du segment Matériaux Avancés est en baisse de 6,3 % par rapport au 1er trimestre 2023. Les volumes progressent de 1,6 %, soutenus principalement par une dynamique positive dans les Polymères Haute Performance en Asie, notamment dans les marchés des batteries, de l’automobile ou du sport, et des volumes globalement solides dans les Additifs de Performance. À - 9,9 %, l’effet prix traduit la baisse des matières premières et la base de comparaison encore élevée des prix du PVDF l’an dernier. L’effet périmètre lié à l’intégration de PIAM s’élève à 4,1 % et l’effet change est de - 2,1 %.

L’EBITDA du segment est stable à 162 millions d’euros (160 millions d’euros au 1T’23), soutenu par l’intégration de PIAM et la performance solide des autres activités du segment qui compensent la baisse attendue du PVDF par rapport au point plus élevé du 1er trimestre 2023. La marge d’EBITDA progresse à 18,5 % (17,1 % au 1T’23).

COATING SOLUTIONS (26 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE)

en millions d'euros 1T 2024 1T 2023 Variation Chiffre d'affaires 615 661 -7,0% EBITDA 75 94 -20,2% Marge d'EBITDA 12,2% 14,2% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 44 63 -30,2% Marge de REBIT 7,2% 9,5%

Le chiffre d’affaires du segment Coating Solutions recule de 7,0 % par rapport au 1er trimestre 2023 pour s’établir à 615 millions d’euros. Il est impacté par un effet prix négatif de - 11,4 % reflétant l’évolution des matières premières et les conditions de marché moins favorables dans l’amont acrylique. Les volumes sont en hausse de 5,3 %, portés par les Additifs pour Coating, notamment pour les marchés industriels, et des volumes en hausse dans l’amont acrylique en Europe. L’effet change est de - 0,9 %.

En recul par rapport à la base de comparaison encore élevée du 1T’23 dans l’amont acrylique, l’EBITDA s’établit à 75 millions d’euros (94 millions d’euros au 1T’23), soutenu par les activités aval du segment, Sartomer et les additifs de rhéologie, dont l’EBITDA progresse grâce à la hausse des volumes. Dans ce contexte, la marge d’EBITDA s’établit à 12,2 % (14,2 % au 1T’23).

INTERMÉDIAIRES (7 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE)

en millions d'euros 1T 2024 1T 2023 Variation Chiffre d'affaires 158 218 -27,5% EBITDA 39 49 -20,4% Marge d'EBITDA 24,7% 22,5% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 29 36 -19,4% Marge de REBIT 18,4% 16,5%

À 158 millions d’euros, le chiffre d’affaires du segment Intermédiaires recule de 27,5 % par rapport au 1er trimestre 2023, traduisant des volumes en baisse de 30,7 % dans un contexte peu porteur dans les acryliques en Chine et intégrant l’impact mécanique de la baisse des quotas dans les gaz réfrigérants. L’effet prix de + 5,5 % reflète la dynamique des gaz réfrigérants et l’effet change s’établit à - 2,3 %.

Dans cet environnement, l’EBITDA des Intermédiaires s’élève à 39 millions d’euros contre 49 millions d’euros au 1er trimestre 2023 et la marge d’EBITDA s’établit à un très bon niveau à 24,7 % (22,5 % au 1T’23).

FAITS MARQUANTS DU 1ER TRIMESTRE 2024

Le 2 janvier 2024, Arkema a finalisé l’acquisition du fabricant irlandais Arc Building Products, spécialisé dans les adhésifs et mastics pour la construction et générant un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 millions d'euros.

Le 12 janvier 2024, Arkema a annoncé avoir pris une participation dans le capital de Tiamat, start-up pionnière de la technologie des batteries sodium-ion, qui permettra au Groupe d’accélérer le développement de solutions techniques adaptées à ces batteries qui n’utilisent pas de lithium.

Par ailleurs, le 1er février 2024, Arkema a annoncé avoir démarré avec succès l’extension de sa capacité d'élastomères Pebax® sur son site de Serquigny en France, représentant une augmentation de 40 % de sa capacité de production mondiale, et permettant au Groupe d’accompagner la forte croissance de ses clients, notamment sur les marchés du sport et des biens de consommation.

Enfin, dans le cadre du déploiement de son plan climat, Arkema a annoncé le 26 février 2024 avoir signé des contrats long terme de fourniture d'énergie renouvelable pour ses sites de Calvert City (Kentucky), Beaumont (Texas), Chatham (Virginie) et West Chester (Pennsylvanie), ainsi que pour l'ensemble des sites de Bostik aux États-Unis. D’ici la fin 2024, Arkema devrait obtenir environ 40 % de l'électricité nécessaire à ses activités aux États-Unis à partir de sources renouvelables, ce qui constitue une étape importante pour atteindre l'objectif de décarbonation du Groupe de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de scopes 1 et 2 de 48,5 % à l’horizon 2030 par rapport à 2019.

ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Le 2 mai 2024, Arkema a signé, pour une valeur d’entreprise de 150 millions de dollars US, un accord portant sur l’acquisition de l'activité adhésifs de lamination pour emballages flexibles de Dow, l'un des principaux producteurs d'adhésifs pour le marché de l'emballage flexible et générant un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 millions de dollars US. Ce projet d’acquisition élargira significativement le portefeuille de solutions d'Arkema pour l'emballage flexible, permettant au Groupe de devenir un acteur clé sur ce marché attractif.

Par ailleurs, le 17 avril 2024, Arkema a signé un accord pour prendre une participation majoritaire de près de 78 % dans Proionic, start-up leader dans la production et le développement de liquides ioniques. Avec cette acquisition, Arkema complète sa large gamme de solutions et consolide son positionnement d’acteur de référence dans les matériaux quelles que soient les technologies de batteries.

PERSPECTIVES 2024

À ce jour, l’environnement macroéconomique reste marqué par un manque de visibilité et des tensions géopolitiques persistantes sans signaux encore nets de rebond de la demande. Dans ce contexte, Arkema misera en priorité sur sa dynamique interne et bénéficiera notamment à partir du deuxième trimestre de la montée en puissance progressive de plusieurs projets de croissance organique à forts enjeux et de PIAM. L’EBITDA du deuxième trimestre est attendu en légère hausse par rapport au deuxième trimestre 2023, soit une hausse significative par rapport au 1T’24.

Complétés par le démarrage de l’unité de spécialités fluorées 1233zd aux États-Unis à partir de l’été, les grands projets industriels du Groupe devraient graduellement monter en puissance et contribuer sur l’ensemble de l’année à hauteur d’environ 60 à 70 millions d’euros d’EBITDA. Le Groupe confirme que les niveaux de production de Singapour sur le PA11 et de Nutrien pour l’HF progressent sensiblement et que les unités devraient être pleinement opérationnelles en fin de second trimestre. Bénéficiant également de son innovation de pointe et de la dynamique positive des adhésifs, Arkema réitère ainsi sa guidance annuelle et vise à réaliser sur l’ensemble de l’année 2024 un EBITDA en croissance, estimé entre 1,5 Md€ et 1,7 Md€ en fonction du niveau de la reprise de la demande, et avec une saisonnalité davantage pondérée sur la deuxième partie de l’année.

Par ailleurs, le Groupe poursuivra la mise en place de sa feuille de route stratégique dévoilée lors du Capital Markets Day de septembre 2023, veillant en particulier à mettre en œuvre ses autres projets industriels majeurs que sont l’augmentation de capacité des peroxydes organiques en Chine, la construction de l’unité de DMDS aux États-Unis et la décarbonation de la production d’acryliques en France. Il continuera également à renforcer, en partenariat avec ses clients, ses efforts d’innovation dans les solutions pour un monde moins carboné et plus durable, et poursuivra la réalisation de son plan climat.

Les résultats du premier trimestre 2024 sont détaillés dans la présentation « First-quarter 2024 results and outlook » et dans le document « Factsheet », tous deux disponibles sur le site internet de la Société : www.arkema.com/global/fr/investor-relations/

CALENDRIER FINANCIER

15 mai 2024 : Assemblée générale des actionnaires d’Arkema

1er août 2024 : Publication des résultats du 1er semestre 2024

6 novembre 2024 : Publication des résultats du 3ème trimestre 2024

AVERTISSEMENT

Les informations publiées dans ce communiqué peuvent comporter des éléments prévisionnels concernant la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie d’Arkema.

Dans un contexte de fortes tensions géopolitiques dans lequel l’évolution de l’économie mondiale reste incertaine, les hypothèses retenues ainsi que les éléments prévisionnels peuvent s’avérer inexacts.

Ces prévisions sont fondées sur la vision actuelle et sur des hypothèses de la Direction d’Arkema qui peuvent s’avérer inexactes et sont dépendantes de facteurs de risques tels que l’évolution du coût des matières premières, la variation des taux de change, le rythme de réalisation des programmes de réduction de coûts, le renforcement des tensions géopolitiques, ou l’évolution des conditions économiques et financières générales. Arkema n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des prévisions qui serait due à la découverte d’informations nouvelles ou à la survenance d’événements nouveaux ou autres. Des informations supplémentaires relatives aux facteurs pouvant avoir une influence significative sur les résultats financiers d’Arkema sont disponibles dans les documents déposés par Arkema auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Les bilans, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres et information sectorielle joints au présent communiqué de presse sont extraits de l’information financière consolidée au 31 mars 2024 examinée par le Conseil d’administration d’Arkema en date du 6 mai 2024. Les données trimestrielles ne sont pas auditées.

L’information par segment est présentée en conformité avec le système de reporting interne d’Arkema utilisé par la Direction.

Les principaux indicateurs alternatifs de performance utilisés par le Groupe sont détaillés dans les tableaux figurant en annexe du communiqué. Le Groupe utilise également, dans le cadre de l’analyse de ses résultats ou de la définition de ses objectifs, la marge d’EBITDA correspondant à l’EBITDA exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, l’EBITDA étant égal au résultat d’exploitation courant (REBIT) augmenté des dépréciations et amortissements courants des actifs corporels et incorporels, ainsi que la marge de REBIT correspondant au résultat d’exploitation courant (REBIT) exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires.

Enfin, dans le cadre de l’analyse de l’évolution de ses résultats et plus particulièrement de son chiffre d’affaires, le Groupe analyse les effets suivants (analyses non auditées) :

effet périmètre : l’effet périmètre correspond à l’impact d’un changement de périmètre, que celui-ci résulte d’une acquisition ou d’une cession d’une activité dans son intégralité ou d’une entrée ou d’une sortie en consolidation. Une augmentation ou une fermeture de capacités ne sera pas analysée en tant qu’effet périmètre ;

effet change : l’effet change évoqué ici correspond à l’impact mécanique de la consolidation de comptes en devises autres que l’euro à des taux différents d’une période à l’autre. L’effet change sera appréhendé en appliquant à l’agrégat de la période analysée le taux de la période antérieure ;

effet prix : l’impact des variations des prix de vente moyens est estimé par comparaison entre le prix de vente unitaire net moyen pondéré pour une famille homogène de produits au cours de la période de référence et le prix de vente unitaire net moyen pondéré de la période antérieure, multiplié, dans les deux cas, par les volumes vendus au cours de la période de référence ; et

effet volume : l’impact des variations de volumes est estimé en comparant les quantités livrées au cours de la période de référence avec les quantités livrées au cours de la période antérieure, multipliées, dans les deux cas, par les prix de vente unitaires nets moyens pondérés de la période antérieure.

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 92 % du CA du Groupe en 2023, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 9,5 milliards d’euros en 2023 et est présent dans près de 55 pays avec 21 100 collaborateurs.

Société anonyme au capital de 750 435 140 euros – 445 074 685 RCS Nanterre

Comptes ARKEMA

Information financière consolidée à fin mars 2024

Les comptes consolidés à fin décembre 2023 sont audités.

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 1er trimestre 2024 1ertrimestre 2023 (En millions d'euros) Chiffre d'affaires 2 341 2 524 Coûts et charges d'exploitation (1 873) (2 022) Frais de recherche et développement (69) (70) Frais administratifs et commerciaux (235) (229) Autres charges et produits (29) (7) Résultat d'exploitation 135 196 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence (1) (3) Résultat financier (18) (19) Impôts sur le résultat (36) (41) Résultat net 80 133 Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 1 Dont résultat net - part du Groupe 79 132 Résultat net par action (en euros) 0,99 1,70 Résultat net dilué par action (en euros) 0,99 1,69

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 1er trimestre 2024 1ertrimestre 2023 (En millions d'euros) Résultat net 80 133 Effet des couvertures (15) (18) Autres 0 — Impôts différés sur effet des couvertures et autres 0 2 Variation des écarts de conversion 57 (90) Autres éléments recyclables du résultat global 42 (106) Effet de revalorisation des titres non consolidés — — Pertes et gains actuariels 13 (4) Impôts différés sur pertes et gains actuariels (3) 0 Autres éléments non recyclables du résultat global 10 (4) Total des produits et charges reconnus directement en capitaux propres 52 (110) Résultat global 132 23 Dont résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (5) 1 Dont résultat global - part du Groupe 137 22

INFORMATIONS PAR SECTEUR 1 er trimestre 2024 (En millions d'euros) Adhésifs Matériaux Avancés Coating Solutions Intermédiaires Corporate Total Chiffre d'affaires 680 878 615 158 10 2 341 EBITDA 105 162 75 39 (31) 350 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (23) (82) (31) (10) (2) (148) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 82 80 44 29 (33) 202 Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (27) (9) (2) — — (38) Autres charges et produits (5) (23) 0 0 (1) (29) Résultat d'exploitation 50 48 42 29 (34) 135 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence — (1) — — — (1) Investissements incorporels et corporels 11 63 7 15 3 99 Dont investissements courants 11 63 7 15 3 99 1 er trimestre 2023 (En millions d'euros) Adhésifs Matériaux Avancés Coating Solutions Intermédiaires Corporate Total Chiffre d'affaires 698 937 661 218 10 2 524 EBITDA 93 160 94 49 (29) 367 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (21) (67) (31) (13) (1) (133) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 72 93 63 36 (30) 234 Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (25) (5) (1) — — (31) Autres charges et produits (7) 10 (1) 0 (9) (7) Résultat d'exploitation 40 98 61 36 (39) 196 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence — (3) — — — (3) Investissements incorporels et corporels 15 52 14 3 5 89 Dont investissements courants 15 45 14 3 5 82

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES Fin mars 2024 Fin mars 2023 (En millions d'euros) Flux de trésorerie d'exploitation Résultat net 80 133 Amortissements et provisions pour dépréciation d'actifs 189 164 Autres provisions et impôts différés (14) (2) (Profits)/Pertes sur cession d'actifs long terme 5 (26) Dividendes moins résultat des sociétés mises en équivalence 1 3 Variation du besoin en fonds de roulement (185) (136) Autres variations 9 7 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 85 143 Flux de trésorerie d'investissement Investissements incorporels et corporels (99) (89) Variation des fournisseurs d'immobilisations (71) (107) Coût d'acquisition des activités, net de la trésorerie acquise (19) 0 Augmentation des prêts à long terme (10) (8) Investissements (199) (204) Produits de cession d'actifs incorporels et corporels 1 3 Variation des créances sur cession d'immobilisations 1 — Produits de cession des activités, nets de la trésorerie cédée — 32 Remboursement des prêts à long terme 9 10 Désinvestissements 11 45 Flux de trésorerie provenant des investissements nets (188) (159) Flux de trésorerie de financement Variation de capital et autres fonds propres — — Rachat d'actions propres (4) (5) Emission d'obligations hybrides 399 — Dividendes payés aux actionnaires — — Rémunération versée aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée (5) (5) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle et rachat de minoritaires — — Augmentation de l'endettement long terme 2 395 Diminution de l'endettement long terme (730) (20) Augmentation/ Diminution de l'endettement court terme 706 (40) Flux de trésorerie provenant du financement 368 325 Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 265 309 Incidence variations change et périmètre 6 16 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 2 045 1 592 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 2 316 1 917

BILAN CONSOLIDE 31 mars 2024 31 décembre 2023 (En millions d'euros) ACTIF Goodwill 3 043 3 040 Autres immobilisations incorporelles, valeur nette 2 423 2 416 Immobilisations corporelles, valeur nette 3 746 3 730 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 11 13 Autres titres de participation 54 52 Actifs d'impôt différé 154 157 Autres actifs non courants 254 251 TOTAL ACTIF NON COURANT 9 685 9 659 Stocks 1 326 1 208 Clients et comptes rattachés 1 465 1 261 Autres créances 172 170 Impôts sur les sociétés - créances 143 142 Actifs financiers dérivés courants 10 32 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 316 2 045 Actifs destinés à être cédés — — TOTAL ACTIF COURANT 5 432 4 858 TOTAL ACTIF 15 117 14 517 CAPITAUX PROPRES ET PASSIF Capital 750 750 Primes et réserves 6 781 6 304 Actions auto-détenues (25) (21) Ecarts de conversion 233 170 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 7 739 7 203 Participations ne donnant pas le contrôle 247 252 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 7 986 7 455 Passifs d'impôt différé 450 436 Provisions pour retraites et avantages du personnel 383 397 Autres provisions et autres passifs non courants 411 416 Emprunts et dettes financières à long terme 3 032 3 734 TOTAL PASSIF NON COURANT 4 276 4 983 Fournisseurs et comptes rattachés 1 068 1 036 Autres créditeurs et dettes diverses 409 392 Impôts sur les sociétés - dettes 92 83 Passifs financiers dérivés courants 39 27 Emprunts et dettes financières à court terme 1 247 541 Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés — — TOTAL PASSIF COURANT 2 855 2 079 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 15 117 14 517

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES Actions émises Actions propres Capitaux propres part du Groupe Participations ne donnant pas le contrôle Capitaux propres (En millions d'euros) Nombre Montant Primes Obligations hybrides Réserves consolidées Ecarts de conversion Nombre Montant Au 1er janvier 2024 75 043 514 750 1 067 700 4 537 170 (228 901) (21) 7 203 252 7 455 Dividendes payés — — — — (5) — — — (5) — (5) Emissions d'actions — — — — — — — — — — — Réduction de capital par annulation d'actions propres — — — — — — — — — — — Rachat d'actions propres — — — — — — (50 000) (4) (4) — (4) Annulation d'actions propres — — — — — — — — — — — Attribution d'actions propres aux salariés — — — — — — — — — — — Cessions d'actions propres — — — — — — — — — — — Paiements fondés sur des actions — — — — 8 — — — 8 — 8 Emission d'obligations hybrides — — — 400 (1) — — — 399 — 399 Rachat/remboursement d'obligations hybrides — — — — — — — — — — — Autres — — — — 1 — — — 1 0 1 Transactions avec les actionnaires — — — 400 3 — (50 000) (4) 399 — 399 Résultat net — — — — 79 — — — 79 1 80 Total des produits et charges reconnus directement en capitaux propres — — — — (5) 63 — — 58 (6) 52 Résultat global — — — — 74 63 — — 137 (5) 132 Au 31 mars 2024 75 043 514 750 1 067 1 100 4 614 233 (278 901) (25) 7 739 247 7 986

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE Afin de suivre et d’analyser la performance financière du Groupe et celle de ses différentes activités, la direction du Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance, indicateurs financiers non définis dans les IFRS. Une réconciliation avec les agrégats des états financiers consolidés IFRS est présentée dans cette note. RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (REBIT) ET EBITDA (En millions d'euros) Fin mars 2024 Fin mars 2023 RESULTAT D'EXPLOITATION 135 196 - Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (38) (31) - Autres charges et produits (29) (7) RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (REBIT) 202 234 - Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (148) (133) EBITDA 350 367 Détail des amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels : (En millions d'euros) Fin mars 2024 Fin mars 2023 Amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels (189) (164) Dont amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (148) (133) Dont amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (38) (31) Dont amortissements et dépréciations en autres charges et produits (3) 0 RESULTAT NET COURANT ET RESULTAT NET COURANT PAR ACTION (En millions d'euros) Fin mars 2024 Fin mars 2023 RESULTAT NET - PART DU GROUPE 79 132 - Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (38) (31) - Autres charges et produits (29) (7) - Autres charges et produits attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle — — - Impôts sur les amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités 9 6 - Impôts sur autres charges et produits 1 4 - Impôts non courants (2) (2) RESULTAT NET COURANT 138 162 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 74 800 943 74 790 424 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires potentielles 75 043 514 75 043 514 Résultat net courant par action (en euros) 1,84 2,17 Résultat net courant dilué par action (en euros) 1,84 2,16 INVESTISSEMENTS COURANTS (En millions d'euros) Fin mars 2024 Fin mars 2023 INVESTISSEMENTS INCORPORELS ET CORPORELS 99 89 - Investissements exceptionnels — 7 - Investissements liés à des opérations de gestion du portefeuille — — - Investissements sans impact sur la dette nette — — INVESTISSEMENTS COURANTS 99 82 FLUX DE TRESORERIE (En millions d’euros) Fin mars 2024 Fin mars 2023 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 85 143 + Flux de trésorerie provenant des investissements nets (188) (159) FLUX DE TRESORERIE NET (103) (16) - Flux de trésorerie net liés aux opérations de gestion du portefeuille (21) 30 FLUX DE TRESORERIE LIBRE (82) (46) - Investissements exceptionnels — (7) - Flux de trésorerie non courants (22) (18) FLUX DE TRESORERIE COURANT (60) (21) - Investissements courants (99) (82) FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION 39 61 Le flux de trésorerie d'exploitation correspond au flux de trésorerie courant avant investissements courants Les flux de trésorerie nets liés aux opérations de gestion du portefeuille correspondent à l’impact des opérations d’acquisition et de cession. Les flux de trésorerie non courants correspondent aux flux de trésorerie liés aux autres produits et charges.

DETTE NETTE (En millions d’euros) Fin mars 2024 Fin décembre 2023 Emprunts et dettes financières à long terme 3 032 3 734 + Emprunts et dettes financières à court terme 1 247 541 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 316 2 045 DETTE NETTE 1 963 2 230 + Obligations hybrides 1 100 700 DETTE NETTE ET OBLIGATIONS HYBRIDES 3 063 2 930 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (En millions d’euros) Fin mars 2024 Fin décembre 2023 Stocks 1 326 1 208 + Créances clients et comptes rattachés 1 465 1 261 + Autres créances y compris impôts sur les sociétés 315 312 + Actifs financiers dérivés courants 10 32 - Fournisseurs et comptes rattachés 1 068 1 036 - Autres créditeurs et dettes diverses y compris impôts sur les sociétés 501 475 - Passifs financiers dérivés courants 39 27 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 1 508 1 275 CAPITAUX EMPLOYES (En millions d'euros) Fin mars 2024 Fin décembre 2023 Goodwill, valeur nette 3 043 3 040 + Immobilisations incorporelles (hors goodwill) et corporelles, valeur nette 6 169 6 146 + Titres des sociétés mises en équivalence 11 13 + Autres titres de participation et autres actifs non courants 308 303 + Besoin en fonds de roulement 1 508 1 275 CAPITAUX EMPLOYES 11 039 10 777

