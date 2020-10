ARKEMA : place 300 millions d'euros d'obligations vertes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Arkema a annoncé avoir placé avec succès sa première obligation verte, dédiée au financement de sa nouvelle usine à Singapour pour la production du polyamide 11 Rilsan 100% bio-sourcé. D’un montant total de 300 millions d'euros, cette obligation verte a une maturité de 6 ans et un coupon annuel de 0,125 %. L'offre a été sursouscrite plus de 10 fois. La mise en service de la nouvelle usine est prévue en 2022."Grâce à cette obligation verte, Arkema donne l'opportunité aux investisseurs de contribuer au développement de solutions durables dans les matériaux de spécialités, et confirme son leadership en matière de durabilité et d'innovation", a déclaré Virginie Delcroix, Directrice Développement Durable.